تواجد قميص الراحل أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت السابق، في غرفة ملابس منتخب مصر الثاني قبل مواجهة الكويت.

ويلتقي منتخب مصر الثاني مع نظيره الكويت، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العرب.

ويتواجد منتخب مصر الثاني في المجموعة الثالثة برفقة منتخبات الإمارات والكويت والأردن.

قميص أحمد رفعت يتواجد في غرفة ملابس منتخب مصر

نشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، بعض الصور لقميص المنتخب الوطني يحمل اسم الراحل "أحمد رفعت" بالرقم 7 في غرفة الملابس قبل مواجهة الكويت.

وتعتبر هذه اللقطة، مشهدا تكريميا للراحل أحمد رفعت والذي سبق ومثل منتخب مصر في بطولة كأس العرب 2021.

ورحل أحمد رفعت عن عالمنا عن عمر يناهز الواحد والثلاثين عامًا في 6 يونيو لعام 2024 الماضي، بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية عقب إصابته بأزمة قلبية قبل أشهر.

وكانت بطولة كأس العرب في نسختها الأخيرة التي أقيمت عام 2021 في قطر، شهدت الظهور الأخير لأحمد رفعت مع منتخب مصر.

وكان أحمد رفعت هو صاحب البصمة للهدف الأخير لمنتخب مصر في بطولة كأس العرب، عندما صنع الهدف الثالث لمروان داوود في شباك منتخب الأردن في المباراة التي انتهت بفوز "الفراعنة" بنتيجة (3-1) في دور ربع النهائي.