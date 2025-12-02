المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

1 1
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
السعودية

السعودية

0 0
19:00
عمان

عمان

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
21:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إيطاليا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
أودينيزي

أودينيزي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

منتخب الكويت يباغت مصر بالهدف الأول في كأس العرب (فيديو)

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

06:03 م 02/12/2025
فهد الهاجري

منتخب الكويت

أحرز منتخب الكويت هدف التقدم في شباك منتخب مصر، خلال المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، في بطولة كأس العرب 2025.

ويلتقي منتخب مصر مع شقيقه الكويت، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025، التي تقام نسختها الحالية في قطر.

ويتواجد منتخب مصر الثاني في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، إلى جانب منتخبات الإمارات والكويت والأردن.

منتخب الكويت يحرز التقدم أمام مصر

جاء هدف التقدم لصالح منتخب الكويت ف شباك الفراعنة بواسطة اللاعب فهد الهاجري، في الدقيقة 64 من عمر اللقاء.

جاء الهدف بعد عرضية متقنة بعد تنفيذ الركلة الركنية حولها فهد الهاجري رأسية قوية على يسار الحارس محمد بسام داخل الشباك معلنا عن الهدف الأول.

وكان منتخب مصر قد حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 37، عن طريق اللاعب، إسلام عيسى، ليتقدم عمرو السولية لتنفيذها، إلا أنه سدد الكرة بجوار القائم الأيمن، خارج المرمى.

وضم تشكيل مصر الرسمي للمباراة

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أكرم توفيق - ياسين مرعي - رجب نبيل - يحيى زكريا.

خط الوسط: محمد النني - عمرو السولية - غنام محمد.

خط الهجوم: مصطفى سعد - محمد شريف - إسلام عيسى.

بينما ضم تشكيل منتخب الكويت

حراسة المرمى: سعود الحوشان

الدفاع: معاذ الظفيري، خالد صباح، فهد الهاجري

الوسط: سلطان العنزي، أحمد الظفيري، فواز عايض، عبد الوهاب العوضي

الهجوم: محمد دحام، يوسف ماجد، يوسف ناصر

مباراة الكويت القادمة
منتخب مصر منتخب الكويت كأس العرب 2025 فهد الهاجري

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

