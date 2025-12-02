أحرز منتخب الكويت هدف التقدم في شباك منتخب مصر، خلال المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، في بطولة كأس العرب 2025.

ويلتقي منتخب مصر مع شقيقه الكويت، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025، التي تقام نسختها الحالية في قطر.

ويتواجد منتخب مصر الثاني في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، إلى جانب منتخبات الإمارات والكويت والأردن.

منتخب الكويت يحرز التقدم أمام مصر

جاء هدف التقدم لصالح منتخب الكويت ف شباك الفراعنة بواسطة اللاعب فهد الهاجري، في الدقيقة 64 من عمر اللقاء.

جاء الهدف بعد عرضية متقنة بعد تنفيذ الركلة الركنية حولها فهد الهاجري رأسية قوية على يسار الحارس محمد بسام داخل الشباك معلنا عن الهدف الأول.

وكان منتخب مصر قد حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 37، عن طريق اللاعب، إسلام عيسى، ليتقدم عمرو السولية لتنفيذها، إلا أنه سدد الكرة بجوار القائم الأيمن، خارج المرمى.

وضم تشكيل مصر الرسمي للمباراة

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: أكرم توفيق - ياسين مرعي - رجب نبيل - يحيى زكريا.

خط الوسط: محمد النني - عمرو السولية - غنام محمد.

خط الهجوم: مصطفى سعد - محمد شريف - إسلام عيسى.

بينما ضم تشكيل منتخب الكويت

حراسة المرمى: سعود الحوشان

الدفاع: معاذ الظفيري، خالد صباح، فهد الهاجري

الوسط: سلطان العنزي، أحمد الظفيري، فواز عايض، عبد الوهاب العوضي

الهجوم: محمد دحام، يوسف ماجد، يوسف ناصر