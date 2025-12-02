المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
مصر الثاني

مصر الثاني

1 1
16:30
الكويت

الكويت

كأس العرب
السعودية

السعودية

0 0
19:00
عمان

عمان

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
21:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إيطاليا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
أودينيزي

أودينيزي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

من ركلة جزاء.. أفشة يحافظ على آمال منتخب مصر أمام الكويت في كأس العرب (فيديو)

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

06:23 م 02/12/2025
أفشة

محمد مجدي أفشة

حافظ محمد مجدي أفشة، على آمال منتخب مصر أمام الكويت، في المباراة التي تجمع بين الفريقين ببطولة كأس العرب، بعد أن تمكن من تسجيل هدف التعادل أمام الموج الأزرق.

ويواجه منتخب مصر نظيره الكويت، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب، ويستضيف اللقاء ملعب لوسيل.

أفشة يمنح منتخب مصر الأمل

احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح منتخب مصر، بعد تدخل سعود الحوشان حارس الكويت، على المهاجم مروان حمدي في الدقيقة 83 من زمن اللقاء.

وتلقى سعود الحوشان، حارس مرمى الكويت، بطاقة حمراء ليغادر أرضية الميدان، مما دفع الجهاز الفني لفريقه لإجراء تبديل بخروج يوسف ناصر ومشاركة سليمان عبد الغفور.

ونجح محمد أفشة في تسجيل الكرة ببراعة رغم محاولة حارس الكويت للتصدي للكرة، ليحافظ الدولي المصري على حظوظ الفراعنة في المباراة.

كان قد حصل منتخب مصر على ركلة جزاء في الشوط الأول من المباراة، إلا أن عمرو السولية سدد الكرة خارج المرمى.

وتقدم منتخب الكويت في الدقيقة 64 من زمن المباراة، عن طريق فهد الهاجري بعد رأسية قوية سكنت شباك محمد بسام حراس مرمى الفراعنة.

مباراة الكويت القادمة
منتخب مصر منتخب الكويت كأس العرب أفشة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
مصر الثاني

مصر الثاني

1 1
الكويت

الكويت

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
السعودية

السعودية

0 0
عمان

عمان

15

خطأ لصالح منتخب عمان من مكان جيد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg