حافظ محمد مجدي أفشة، على آمال منتخب مصر أمام الكويت، في المباراة التي تجمع بين الفريقين ببطولة كأس العرب، بعد أن تمكن من تسجيل هدف التعادل أمام الموج الأزرق.

ويواجه منتخب مصر نظيره الكويت، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب، ويستضيف اللقاء ملعب لوسيل.

أفشة يمنح منتخب مصر الأمل

احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح منتخب مصر، بعد تدخل سعود الحوشان حارس الكويت، على المهاجم مروان حمدي في الدقيقة 83 من زمن اللقاء.

وتلقى سعود الحوشان، حارس مرمى الكويت، بطاقة حمراء ليغادر أرضية الميدان، مما دفع الجهاز الفني لفريقه لإجراء تبديل بخروج يوسف ناصر ومشاركة سليمان عبد الغفور.

ونجح محمد أفشة في تسجيل الكرة ببراعة رغم محاولة حارس الكويت للتصدي للكرة، ليحافظ الدولي المصري على حظوظ الفراعنة في المباراة.

كان قد حصل منتخب مصر على ركلة جزاء في الشوط الأول من المباراة، إلا أن عمرو السولية سدد الكرة خارج المرمى.

وتقدم منتخب الكويت في الدقيقة 64 من زمن المباراة، عن طريق فهد الهاجري بعد رأسية قوية سكنت شباك محمد بسام حراس مرمى الفراعنة.