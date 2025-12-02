حسمت نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 مباراة منتخب مصر مع الكويت في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، على استاد لوسيل، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

وتستضيف دولة قطر بطولة كأس العرب 2025 حتى يوم 18 ديسمبر الجاري.

وبادر منتخب الكويت بالتسجيل في الدقيقة 64 عن طريق فهد الهاجري، ثم أحرز محمد مجدي أفشة هدف التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة 88 من علامة الجزاء.

وفي الدقيقة 83 أشهر حكم المباراة بطاقة حمراء للحارس الكويتي سعود الحوشان بسبب تدخله العنيف على مروان حمدي في منطقة الجزاء.

لقطات من مباراة منتخب مصر والكويت

وظهرت من بين لقطات المباراة قميص أحمد رفعت، الذي رحل عن عالمنا في يوليو 2024، حيث حرص جميع اللاعبين على رفع قميص مكتوب عليه اسمه اثناء التقاط الصورة الرسمية للمباراة.

كما ظهر انفعال أحمد حسن، مدير منتخب مصر الثاني، على إحدى الكرات، بالإضافة لحضور جماهيري مميز من جانب المنتخب المصري.

