بدأ منتخب مصر بقيادة حلمي طولان، بطولة كأس العرب 2025 بالتعادل مع منتخب الكويت بنتيجة 1-1.

وتقام بطولة كأس العرب 2025 في قطر حتى يوم 18 ديسمبر الجاري.

ويشارك منتخب مصر بالصف الثاني نظرا لانشغال منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، بالمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2025 التي ستقام في المغرب.

وبادر منتخب الكويت بالتسجيل في الدقيقة 64 عن طريق فهد الهاجري، ثم أحرز محمد مجدي أفشة هدف التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة 88 من علامة الجزاء.

وفي الدقيقة 83 أشهر حكم المباراة بطاقة حمراء للحارس الكويتي سعود الحوشان بسبب تدخله العنيف على مروان حمدي في منطقة الجزاء.

وتعد هذه المرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ كأس العرب، التي تشارك فيها مصر بالمنتخب الثاني بعد نسختي 1992 و2021، مقابل الدفع بمنتخب الشباب في بطولة 1998 والأولمبي في 2012، بينما كان الحضور الوحيد بالمنتخب الأول في النسخة الخامسة عام 1988 بالأردن.

التعادل الرابع في بداية المشوار

وكان منتخب مصر قد تعادل 3 مرات قبل نسخة 2025 في بداية مشواره في كأس العرب بعد نسخ: "1988، 1992، 2012"، لتكون 2025 هي المرة الرابعة التي يبدأها بالتعادل.

وفي السطور التالية نستعرض بدايات منتخب مصر في كأس العرب

1988.. التعادل مع منتخب السعودية الأولمبي 0-0.

1992.. التعادل 1-1 مع منتخب الأردن.

1998.. الخسارة من منتخب سوريا بنتيجة 2-1.

2012.. التعادل مع منتخب السودان 1-1.

2021.. الفوز على لبنان بنتيجة 1-0.

2025.. التعادل مع الكويت 1-1.