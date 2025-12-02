المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أفشة "المتخصص" في افتتاح أهداف مصر في كأس العرب

يلا كورة

كتب - يلا كورة

07:11 م 02/12/2025
أفشة

محمد مجدي أفشة - صورة أرشيفية

نجح محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، في افتتاح أهداف منتخب مصر ببطولة كأس العرب، وذلك للنسخة الثانية على التوالي.

وتعادل منتخب مصر الثاني أمام نظيره الكويت بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الثلاثاء، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

وبعدما تقدم منتخب الكويت، نجح الفراعنة في إدراك التعادل بالدقيقة 87، عن طريق محمد مجدي أفشة، من ركلة جزاء، كان قد تحصل عليها مروان حمدي، مهاجم منتخب مصر الثاني.

ونجح أفشة في تسجيل أول ركلة جزاء ببطولة كأس العرب 2025، بعدما أهدر عمرو السولية، قائد منتخب مصر الثاني في إهدار أول ركلة تم احتسابها في تلك المواجهة، وفي البطولة بشكل عام.

أفشة الذي افتتح أهداف مصر في كأس العرب 2025، أعاد للأذهان هدفه أمام لبنان، عند مشاركته مع منتخب مصر، في أولى مباريات الفراعنة ببطولة كأس العرب في نسختها الماضية، قبل 4 أعوام.

وبذلك يكون أفشة قد نجح في تسجيل أول أهداف مصر في نسختين على التوالي من بطولة كأس العرب، إلا أن الاختلاف يكمن في أن الفراعنة فازوا في الأولى أمام لبنان بذلك الهدف، فيما حسمت نتيجة التعادل بهدف لمثله أمام الكويت.

منتخب مصر منتخب الكويت كأس العرب محمد مجدي أفشة منتخب مصر الثاني

