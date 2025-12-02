المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
عيسى: لا يمكن لوم أحد على التعادل مع الكويت.. ومواجهة الإمارات مفتاح التأهل

يلا كورة

كتب - يلا كورة

07:53 م 02/12/2025
إسلام عيسى

إسلام عيسى في مباراة مصر والكويت

أعرب إسلام عيسى، لاعب منتخب مصر الثاني عن استيائه من التعادل أمام الكويت، في أولى مباريات الفراعنة ببطولة كأس العرب 2025، الجارية في قطر.

وتعادل منتخب مصر الثاني أمام الكويت بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب لوسيل، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

وقال إسلام عيسى في تصريحات لقناة دبي الرياضية: "الحمد لله على النتيجة والأداء، لا أستطيع القول سوى الحمد لله.. استعدينا لتلك المواجهة بشكل جيد، حتى صباح اليوم، جميع اللاعبين قدموا ما لديهم، ولكن التوفيق من الله".

وأضاف: "إذا سجلنا ركلة الجزاء الأولى (التي أهدرها عمرو السولية) لكانت مجريات المباراة تغيرت، وأحمد الله على التعادل، والقادم أفضل إن شاء الله بالنسبة لنا".

وتابع: "أهم شيء في كرة القدم هو تسجيل الأهداف.. فالاستحواذ في الشوط الأول كان لصالحنا بشكل كامل، وأهدرنا العديد من الفرص، كما أُتيحت لنا ركلة جزاء وأهدرناها".

وأكمل: "قدمنا ما علينا، ولا يمكن أن نلوم أحدًا.. أشكر الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان، وأتمنى من الجماهير مواصلة مساندتنا، وإن شاء الله نتأهل من هذه المجموعة".

وأتم إسلام عيسى تصريحاته قائلًا: "سنغلق صفحة مباراة الكويت اليوم، ومن الغد سنبدأ الاستعداد لمواجهة الإمارات، وسندرسهم جيدا، وسنستعد لهم خلال اليومين القادمين، لأن المباراة القادمة هي مباراة الصعود".

مباراة الكويت القادمة
منتخب مصر منتخب الكويت كأس العرب إسلام عيسى منتخب مصر الثاني

