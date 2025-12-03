أعرب أحمد حسن، مدير منتخب مصر الثاني عن استيائه من التعادل الذي حققه الفريق أمام الكويت، في المباراة التي جمعت الفريقين، لحساب منافسات بطولة كأس العرب 2025.

وتعادل منتخب مصر الثاني أمام الكويت بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء، على ملعب لوسيل، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العرب.

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس: "مباراتنا أمام الكويت كان بها كل شيء جيد بالنسبة لنا إلا التوفيق، وأعتقد أن الشوط الأول كانت فيه سيطرة كاملة لنا، لكن هذه كرة القدم.. أوقات كثيرة لا تكون عادلة".

وأضاف: "معتادون في كرة القدم إن لم تستفد من الفرص التي تحصل عليها، فمن الممكن "تتخطف".. السيطرة كانت كاملة لنا في الشوط الأول، وأهدرنا فرصًا بالجملة".

وتابع: "حلمي طولان، المدير الفني ونحن في الجهاز المعاون كنا نخشى من حدوث ذلك السيناريو، لقد استقبلنا هدفًا، بعد إهدار عدة فرص أُتيحت لنا، ولكن بإصرار المجموعة بأكملها عدنا من جديد".

وأكمل: "بذلنا مجهودًا بدنيًا كبيرًا، فعندما تكون متأخرًا في النتيجة، الفريق يضاعف مجهوده البدني.. وهذا أثر علينا في نهاية المباراة، وكانت هناك حالة من عدم التركيز".

وواصل: "اللاعبون أصحاب الخبرات الموجودون معنا ساعدوا الفريق على مدار المباراة، مثل أكرم توفيق، ومحمد النني، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، ومروان حمدي".

واستطرد: "السولية أهدر ركلة جزاء كانت كفيلة بتغيير نتيجة المباراة بالكامل.. صحيح أنها ركلات الحظ، لكن الحظ لم يكن معنا في هذه المباراة، ونحمد الله أنه ساعدنا في نهاية المباراة".

وأتم أحمد حسن تصريحاته قائلًا: "الجمهور كانت لديه ثقة على العودة في النتيجة أمام الكويت، وأنا كنت على يقين بالفوز في تلك المباراة، ولكن إن شاء الله سنعوض ذلك في المباراة المقبلة أمام الإمارات".