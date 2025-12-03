المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

كأس العرب
الأردن

الأردن

- -
19:00
الإمارات

الإمارات

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:15
سندرلاند

سندرلاند

كأس العرب
الجزائر الثاني

الجزائر الثاني

- -
14:00
السودان

السودان

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
21:30
برينتفورد

برينتفورد

كأس إيطاليا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
فينيزيا

فينيزيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

منتخب مصر الثاني: حدث ما خشيناه أمام الكويت.. كرة القدم ليست عادلة

رائد سمير

كتب - رائد سمير

12:18 م 03/12/2025
منتخب مصر والكويت

مباراة مصر والكويت - صورة أرشيفية

أعرب أحمد حسن، مدير منتخب مصر الثاني عن استيائه من التعادل الذي حققه الفريق أمام الكويت، في المباراة التي جمعت الفريقين، لحساب منافسات بطولة كأس العرب 2025.

وتعادل منتخب مصر الثاني أمام الكويت بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء، على ملعب لوسيل، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العرب.

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس: "مباراتنا أمام الكويت كان بها كل شيء جيد بالنسبة لنا إلا التوفيق، وأعتقد أن الشوط الأول كانت فيه سيطرة كاملة لنا، لكن هذه كرة القدم.. أوقات كثيرة لا تكون عادلة".

وأضاف: "معتادون في كرة القدم إن لم تستفد من الفرص التي تحصل عليها، فمن الممكن "تتخطف".. السيطرة كانت كاملة لنا في الشوط الأول، وأهدرنا فرصًا بالجملة".

وتابع: "حلمي طولان، المدير الفني ونحن في الجهاز المعاون كنا نخشى من حدوث ذلك السيناريو، لقد استقبلنا هدفًا، بعد إهدار عدة فرص أُتيحت لنا، ولكن بإصرار المجموعة بأكملها عدنا من جديد".

وأكمل: "بذلنا مجهودًا بدنيًا كبيرًا، فعندما تكون متأخرًا في النتيجة، الفريق يضاعف مجهوده البدني.. وهذا أثر علينا في نهاية المباراة، وكانت هناك حالة من عدم التركيز".

وواصل: "اللاعبون أصحاب الخبرات الموجودون معنا ساعدوا الفريق على مدار المباراة، مثل أكرم توفيق، ومحمد النني، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، ومروان حمدي".

واستطرد: "السولية أهدر ركلة جزاء كانت كفيلة بتغيير نتيجة المباراة بالكامل.. صحيح أنها ركلات الحظ، لكن الحظ لم يكن معنا في هذه المباراة، ونحمد الله أنه ساعدنا في نهاية المباراة".

وأتم أحمد حسن تصريحاته قائلًا: "الجمهور كانت لديه ثقة على العودة في النتيجة أمام الكويت، وأنا كنت على يقين بالفوز في تلك المباراة، ولكن إن شاء الله سنعوض ذلك في المباراة المقبلة أمام الإمارات".

أحمد حسن منتخب مصر كأس العرب منتخب مصر الثاني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg