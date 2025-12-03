يشارك 4 لاعبين محترفين من الأهلي والزمالك في منافسات كأس العرب 2025.

وانطلقت منافسات كأس العرب 2025 الإثنين الماضي الذي وافق 1 ديسمبر، فيما اختتمت مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات هذا المساء.

رباعي الأهلي والزمالك في كأس العرب

انضم 5 لاعبين من الأهلي والزمالك إلى منتخبات بلادهم بكأس العرب، بعيدًا عن منتخب مصر.

ويظهر محمد علي بن رمضان من الأهلي مع المنتخب التونسي، إلى جانب ثلاثي الزمالك، محمود بنتايك وعدي الدباغ وسيف الدين الجزيري مع منتخبات المغرب وفلسطين وتونس على الترتيب.

واستبعد منتخب المغرب اللاعب أشرف بنشرقي من قائمة كأس العرب بسبب الإصابة.

إحباط بن رمضان والجزيري مع تونس

شارك بن رمضان أساسيًا في تشكيل تونس أمام سوريا، بينما بدأ الجزيري على مقاعد البدلاء.

وظل بن رمضان على أرضية الملعب حتى الدقيقة 78، مقدمًا مباراة جيدة، حصل إثرها على تقييم 7.2 من موقع سوفاسكور.

من جانبه، كان الجزيري الأسوأ تقييمًا بين لاعبي تونس بـ6.4 بعد أن أهدر عددًا من الفرص السهلة في 28 دقيقة أمام سوريا.

يشار إلى أن منتخب تونس خسر (1-0) أمام سوريا بهدف من توقيع عمر خربين.

الدباغ يشارك في فوز تاريخي لفلسطين

حقق منتخب فلسطين الفوز في مباراته الافتتاحية (1-0) على المستضيف القطري بمشاركة الدباغ.

وبدأ الدباغ مباراة فلسطين وقطر على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك عند حدود الدقيقة 60، مكتفيًا بتسديدة وحيدة على المرمى.

بنتايك يشاهد المغرب من مقاعد البدلاء

فاز المنتخب المغربي (3-1) على جزر القمر في مباراته الأولى بكأس العرب.

ولم يحصل بنتايك على فرصة المشاركة مع المنتخب المغربي ضد جزر القمر، إذ ظل حبيسًا لمقاعد البدلاء طوال الدقائق الـ90.