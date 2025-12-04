نشر يلا كورة عددًا من الموضوعات الرياضية الهامة، مساء الأربعاء، تزامنًا مع إيقاف نادي الزمالك عن قيد لاعبين جدد للمرة السادسة، إلى جانب إصابة أحد اللاعبين في معسكر منتخب مصر بكأس العرب، فضلًا عن استبعاد جديد لمحمد صلاح من تشكيل ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وفيما يلي أهم موضوعات يلا كورة مساء الأربعاء..

إيقاف قيد الزمالك

أعلن فيفا إيقاف الزمالك عن قيد لاعبين جدد للمرة السادسة.

ميزانية الزمالك

كشف نادي الزمالك عن ميزانيته خلال الفترة بين يوليو 2024 و2025

سبب إيقاف قيد الزمالك

كشف مصدر خاص ليلا كورة عن سبب إيقاف قيد الزمالك للمرة السادسة.

6 قضايا.. كم تبلغ المستحقات المتأخرة لرفع إيقاف قيد الزمالك؟

إصابة في منتخب مصر

تعرض أحد اللاعبين في معسكر منتخب مصر للإصابة بعد أن اشتكى من كدمة قوية في الركبة خلال مشاركته في التدريبات الجماعية.

إصابة في معسكر منتخب مصر بكأس العرب

ماذا دار في تدريبات منتخب مصر قبل لقاء الإمارات؟

مجموعة مصر

نجح منتخب الأردن في تحقيق الفوز (2-1) على الإمارات في مباراة أقيمت ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس العرب.

الأردن يبدأ كأس العرب بالفوز على الإمارات

استبعاد جديد لصلاح

جلس اللاعب المصري محمد صلاح مجددًا على مقاعد بدلاء نادي ليفربول أمام سندرلاند، قبل أن يشارك مع بداية الشوط الثاني.

صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول

سلوت يتحدث عن استبعاد صلاح

ليفربول يتعثر أمام سندرلاند بمشاركة صلاح

هل يعود صلاح إلى تشكيل ليفربول؟

كواليس تعاقد الأهلي مع توروب

تحدث وليد صلاح الدين، مدير الكرة في النادي الأهلي، بشأن كواليس التعاقد مع المدرب الدنماركي ييس توروب.

وليد صلاح الدين يتحدث عن توروب

فوز +90 لبيراميدز

فاز يراميدز على كهرباء الإسماعيلية في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة بالدوري المصري الممتاز.

هدف +90 ينقذ بيراميدز أمام كهرباء الإسماعيلية

ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز

أزمة جديدة في الزمالك

أوضح مصدر خاص ليلا كورة أن اللاعب المغربي عبد الحميد معالي بدأ في إجراءات فسخ عقده بحجة عدم حصوله على مستحقاته المالية.

معالي يبدأ فسخ عقده مع الزمالك