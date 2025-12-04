المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ماذا قدم عدي الدباغ في مباراة تونس وفلسطين في كأس العرب؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:59 م 04/12/2025
عدي الدباغ

عدي الدباغ

فرض منتخب فلسطين التعادل على تونس بنتيجة (2-2)، في المواجهة التي أُقيمت على استاد لوسيل ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العرب 2025، ليعتلي "الفدائي" صدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بينما حصد "نسور قرطاج" نقطتهم الأولى في البطولة.

ودفع الجهاز الفني لمنتخب فلسطين بالمهاجم عدي الدباغ، لاعب نادي الزمالك، مع بداية الشوط الثاني، في محاولة لتنشيط الخط الأمامي وزيادة الفاعلية الهجومية، وقدّم اللاعب عدة مساهمات خلال الدقائق التي شارك فيها رغم الضغط العالي من الدفاع التونسي.

إحصائيات أداء عدي الدباغ أمام تونس

جاءت أرقام عدي الدباغ في المباراة على النحو التالي:

التمريرات الأساسية: 2

التمريرات الصحيحة: 13 من أصل 16 (بدقة 81%)

التمريرات في نصف ملعب المنافس: 13/10 (بدقة 77%)

التمريرات في نصف ملعب فلسطين: 3/3 (بدقة 100%)

اللمسات: 23

اللمسات غير الناجحة: 2

المراوغات الناجحة: 0 من أصل 0

خسارة الاستحواذ: 9 مرات

الكرات المستردة: 1

المواجهات الأرضية: 3 (لم يفز بأي منها)

المواجهات الهوائية: 2 (لم يفز بأي منها)

التجاوزات: محاولة واحدة (غير ناجحة)

منتخب تونس كأس العرب منتخب فلسطين عدي الدباغ تونس ضد فلسطين

