سياسة الخصوصية
كأس العرب
فلسطين

فلسطين

2 2
16:30
تونس الثاني

تونس الثاني

كأس العرب
سوريا

سوريا

0 0
19:00
قطر

قطر

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

كأس إيطاليا
لاتسيو

لاتسيو

- -
22:00
ميلان

ميلان

قناة الأهلي تحدد موعد عودة كريم فؤاد بعد إصابته في كأس العرب

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:13 م 04/12/2025
كريم فؤاد

كريم فؤاد - لاعب الأهلي

كشفت قناة الأهلي موعد عودة كريم فؤاد، لاعب منتخب مصر المشارك في كأس العرب، بعد إصابته مع المنتخب الوطني.

ويغادر كريم فؤاد معسكر منتخب مصر بعدما شارك في المباراة الماضية كبديل أمام منتخب الكويت والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وخضع كريم فؤاد إلى فحص طبي، صباح اليوم الخميس، لتحديد تفاصيل إصابته بشكل دقيق.

وقالت قناة الأهلي: "كريم فؤاد يعاني من إصابة مركبة عبارة عن كدمة في الركبة وجزع في الرباط الداخلي للركبة وجزع في الرباط الصليبي، ويحتاج لراحة وتأهيل ما لا يقل عن شهر ونصف".

وأضافت: "عودة كريم فؤاد ستكون في الأسبوع الأخير من شهر يناير 2026، وسيغيب عن المشاركة بشكل عام حتى نهاية كأس الأمم الأفريقية".

ويلعب منتخب مصر أمام الإمارات، يوم السبت المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، التي تضم كل من، الإمارات، والكويت، والأردن.

ومن المقرر أن يتم التنسيق بين الجهاز الطبي لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب ونظيره في النادي الأهلي لاتباع البروتوكول اللازم في إصابة اللاعب.

الأهلي منتخب مصر الدوري المصري كأس الأمم الأفريقية كأس العرب كريم فؤاد

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

