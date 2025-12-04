كشفت قناة الأهلي موعد عودة كريم فؤاد، لاعب منتخب مصر المشارك في كأس العرب، بعد إصابته مع المنتخب الوطني.

ويغادر كريم فؤاد معسكر منتخب مصر بعدما شارك في المباراة الماضية كبديل أمام منتخب الكويت والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وخضع كريم فؤاد إلى فحص طبي، صباح اليوم الخميس، لتحديد تفاصيل إصابته بشكل دقيق.

وقالت قناة الأهلي: "كريم فؤاد يعاني من إصابة مركبة عبارة عن كدمة في الركبة وجزع في الرباط الداخلي للركبة وجزع في الرباط الصليبي، ويحتاج لراحة وتأهيل ما لا يقل عن شهر ونصف".

وأضافت: "عودة كريم فؤاد ستكون في الأسبوع الأخير من شهر يناير 2026، وسيغيب عن المشاركة بشكل عام حتى نهاية كأس الأمم الأفريقية".

ويلعب منتخب مصر أمام الإمارات، يوم السبت المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، التي تضم كل من، الإمارات، والكويت، والأردن.

ومن المقرر أن يتم التنسيق بين الجهاز الطبي لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب ونظيره في النادي الأهلي لاتباع البروتوكول اللازم في إصابة اللاعب.