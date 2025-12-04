ترك محمد بن رمضان، لاعب النادي الأهلي، بصمته خلال مباراة منتخب تونس ضد نظيره منتخب فلسطين، ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2025، المقامة في قطر.

مباراة فلسطين وتونس انتهت بسيناريو جنوني، ضيع الفوز على رفاق محمد بن رمضان، بعدما تمكن منتخب الفدائي من خطف التعادل في الدقائق الأخيرة.. طالع تفاصيل المباراة بالكامل من هنا

محمد بن رمضان أمام فلسطين

محمد بن رمضان كان أساسيًا في تشكيل تونس ضد فلسطين، حيث وضع بصمته على إحدى هدفي نسور قرطاج، بعدما أرسل تمريرة أسيست بطريقة رائعة إلى فراس شواط.

وجاءت أرقام محمد بن رمضان، خلال مباراة فلسطين ضد تونس، وفقًا لشبكة "سوفا سكور"، على النحو الآتي:

صنع هدفًا.

دقة تمريرات 73% (16 من 26).

لمس الكرة 36 مرة.

خسر الاستحواذ 12 مرة.

شتت الكرة مرة واحدة.

فاز بمواجهات أرضية 1 من 4.

فاز بمواجهات هوائية 2 من 2.

كان محمد بن رمضان يتوغل في أوقات عدة من الناحية اليسرى الهجومية في منتخب تونس، حيث إنه تم توظيفه خلال اللقاء في وسط الملعب بالناحية اليسرى، مما سمح له الانطلاق في نفس الجبهة لتقديم الزيادة الهجومية.

وبعد انتهاء مباراة فلسطين وتونس بالتعادل، تعقدت مهمة رفاق محمد بن رمضان، حيث إن التأهل أصبح مرهونًا بالفوز في مباراة الجولة الختامية ضد قطر، مستضيفة كأس العرب 2025.