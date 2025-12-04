المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
قبل مواجهة الإمارات.. لقطات تخطف الأنظار من مران منتخب مصر (صور)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:18 م 04/12/2025

واصل منتخب مصر الثاني، تدريباته الجماعية، استعدادًا لخوض المباراة المقبلة ضد منتخب الإمارات، في إطار منافسات بطولة كأس العرب 2025.

مباراة مصر في كأس العرب المقبلة ضد نظيره الإماراتي، من المقرر أن تقام في تمام الساعة 8:30 مساء بعد غد السبت، على استاد لوسيل.

مران منتخب مصر

منتخب مصر الثاني، المشارك في كأس العرب، خاض مرانه قبل الأخير استعدادًا لمباراة الإمارات، بقيادة المدير الفني، حلمي طولان.

مران منتخب مصر الثاني، شهد خوض فقرة بدنية، بالإضافة إلى تدريبات أخرى لرفع معدلات اللياقة، والاستشفاء العضلي عقب مواجهة الكويت.

وظهرت بعض اللقطات اللافتة في مران منتخب مصر الثاني، منها قفزة عصام الحضري، مدرب حراس المرمى، ودعابة محمد مجدي أفشة، إلى جانب ظهور أحمد عاطف أثناء المشاركة في التدريبات.

كان تم استبعاد أحمد عاطف من قائمة منتخب مصر الثاني، ودخل بدلًا منه مروان حمدي لاعب بيراميدز.

طالع لقطات تخطف الأنظار من مران منتخب مصر الثاني أو تنقل بين الصور من الأعلى

منتخب مصر الثاني كان قد تعادل بهدف لمثله في مباراته الأولى من كأس العرب، ضد نظيره الكويتي، التي أقيمت أول أمس الثلاثاء.

مباراة مصر الثاني القادمة
منتخب مصر كأس العرب كأس العرب 2025 منتخب مصر الثاني

