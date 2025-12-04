المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
عمان

عمان

- -
16:30
المغرب الثاني

المغرب الثاني

كأس العرب
جزر القمر

جزر القمر

- -
20:30
السعودية

السعودية

الدوري الألماني
ماينز

ماينز

- -
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
موناكو

موناكو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ميدو: كنا على أعتاب ضم يزن النعيمات للزمالك

رائد سمير

كتب - رائد سمير

11:47 م 04/12/2025
يزن النعيمات

يزن النعيمات - صورة أرشيفية

أكد أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط السابق بنادي الزمالك أن الأبيض كان قريبًا من التعاقد مع يزن النعيمات، نجم منتخب الأردن، ونادي العربي القطري.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر منصة شاشا الكويتية: "كنا قريبين للغاية من التعاقد مع يزن النعيمات في الزمالك، عندما كنت أتولى مسئولية قطاع كرة القدم والتعاقدات".

وأضاف: "لقد ذاكرنا يزن النعيمات جيدًا، وهو لاعب يتحرك بشكل جيد للغاية، ولديه ميزة أنه يجيد اللعب في المساحات، ويجيد اللعب بظهره أيضًا".

وتابع: "في نفس الوقت، عندما يلعب في مركز الجناح، يقوم بهذا الدور بشكل جيد، إذ يقوم بأدواره الدفاعية جيدًا، كما أنه هداف، ويحرز الأهداف بأشكال مختلفة".

وأكمل: "النعيمات يجيد التهديف بالرأس، ويجيد التسديد من خارج منطقة الجزاء، كما يجيد تنفيذ الركلات الثابتة بشكل مميز أيضًا".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "في الفترة الماضية، تعرض لعدد من الإصابات، التي أبعدته قليلًا، وتسببت في بطء تطوره بعض الشيء، لكنه يظل لاعب مهم للغاية بالنسبة لمنتخب الأردن".

يُذكر أن المهاجم، يزن النعيمات كان قد انتقل إلى صفوف العربي، قادمًا من الأهلي القطري في الصيف قبل الماضي، وخاض مع الفريق 19 مباراة بجميع المسابقات، أحرز خلالهم 5 أهداف، وصنع 4 آخرين.

ويقود يزن النعيمات قائمة منتخب الأردن المشاركة في بطولة كأس العرب 2025، الجارية في قطر، حيث يتواجد الفريق في المجموعة الثالثة، مع منتخبات، مصر، والكويت، والإمارات.

مباراة الأردن القادمة
الزمالك منتخب مصر منتخب الأردن أحمد حسام ميدو كأس العرب يزن النعيمات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg