ميدو: كنا على أعتاب ضم يزن النعيمات للزمالك

أكد أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط السابق بنادي الزمالك أن الأبيض كان قريبًا من التعاقد مع يزن النعيمات، نجم منتخب الأردن، ونادي العربي القطري.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر منصة شاشا الكويتية: "كنا قريبين للغاية من التعاقد مع يزن النعيمات في الزمالك، عندما كنت أتولى مسئولية قطاع كرة القدم والتعاقدات".

وأضاف: "لقد ذاكرنا يزن النعيمات جيدًا، وهو لاعب يتحرك بشكل جيد للغاية، ولديه ميزة أنه يجيد اللعب في المساحات، ويجيد اللعب بظهره أيضًا".

وتابع: "في نفس الوقت، عندما يلعب في مركز الجناح، يقوم بهذا الدور بشكل جيد، إذ يقوم بأدواره الدفاعية جيدًا، كما أنه هداف، ويحرز الأهداف بأشكال مختلفة".

وأكمل: "النعيمات يجيد التهديف بالرأس، ويجيد التسديد من خارج منطقة الجزاء، كما يجيد تنفيذ الركلات الثابتة بشكل مميز أيضًا".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "في الفترة الماضية، تعرض لعدد من الإصابات، التي أبعدته قليلًا، وتسببت في بطء تطوره بعض الشيء، لكنه يظل لاعب مهم للغاية بالنسبة لمنتخب الأردن".

يُذكر أن المهاجم، يزن النعيمات كان قد انتقل إلى صفوف العربي، قادمًا من الأهلي القطري في الصيف قبل الماضي، وخاض مع الفريق 19 مباراة بجميع المسابقات، أحرز خلالهم 5 أهداف، وصنع 4 آخرين.

ويقود يزن النعيمات قائمة منتخب الأردن المشاركة في بطولة كأس العرب 2025، الجارية في قطر، حيث يتواجد الفريق في المجموعة الثالثة، مع منتخبات، مصر، والكويت، والإمارات.