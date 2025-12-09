كشف مصدر حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع الأردني يزن النعيمات، الذي يقدم مردودًا جيدًا مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب 2025.

وسبق وأشارت صحيفة "الرأي" الأردنية، إلى أن الأهلي دخل في مفاوضات من أجل دفع الشرط الجزائي المتبقي في عقد يزن النعيمات مع العربي القطري من أجل التعاقد معه.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن يزن النعيمات أحد الأسماء المطروحة للانضمام للنادي الأهلي.

وأضاف المصدر أن الأهلي رغم ذلك لم يتخذ أي خطوات جادة من أجل التعاقد معه أو حتى التحدث مع وكيله.

ولعب يزن النعيمات مع العربي القطري في الموسم الحالي 8 مواجهات بواقع 263 دقيقة، سجل خلالهم 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

ولا يزال النادي الأهلي يبحث عن مهاجم صريح من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وذلك لتعويض رحيل الفلسطيني وسام أبو علي الذي انتقل إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي بعد نهاية كأس العالم للأندية 2025.

يشار إلى أن يزن النعيمات كان قد سجل هدف فوز منتخب الأردن ضد الإمارات في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.