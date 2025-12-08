رفقة طاقم قطري.. أمين عمر ضمن حكام مباراة الجزائر والعراق في كأس العرب

يتواجد الحكم المصري أمين عمر، ضمن الطاقم المكلف بإدارة مباراة الجزائر ضد العراق، التي تقام ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2025، المقامة في قطر.

مباراة الجزائر ضد العراق، من المقرر أن تنطلق في تمام السابعة مساء غد الثلاثاء على استاد خليفة الدولي، معقل نادي الريان، لحساب الجولة الختامية من دور المجموعات.

حكام مباراة الجزائر والعراق

لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، عينت طاقم حكام مباراة الجزائر ضد العراق، والذي ضم الثنائي المصري، أمين عمر حكمًا رابعًا، ومحمود أبو الرجال، مساعد حكم فيديو احتياطي.

بينما يدير مباراة الجزائر والعراق تحكيميًا، عبد الرحمن الجاسم، ويعاونه مواطنيه سالم المري مساعد أول، وسعود المقالح مساعد ثاني.

بينما يتواجد في غرفة تقنية الفيديو أثناء مباراة الجزائر ضد العراق، التايلندي سيفاكورن بو أودوم حكم فيديو، والقطري خميس المري حكم فيديو مساعد.

الجدير ذكره، أن أمين عمر يتواجد كحكم رابع للمباراة الثانية بعد مواجهة سوريا وفلسطين، بينما كان أدار فقط مباراة الجزائر والسودان كحكم ساحة.