أمام بدلاء الأردن.. منتخب مصر يودع بطولة كأس العرب 2025

ودع منتخب مصر الثاني، بطولة كأس العرب 2025 رسمياً، بعد الخسارة أمام منتخب الأردن بثلاثة أهداف دون رد.

وافتتح محمد أبو حشيش أهداف المباراة لصالح الأردن في الدقيقة 19 من عمر المباراة، قبل أن يسجل محمد شرارة الهدف الثاني في الدقيقة 41 من زمن اللقاء، وأحرز علي علواني الهدف الثالث في الدقيقة 90+2 من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء.

وجاءت خسارة منتخب مصر أمام بدلاء منتخب الأردن، الذي خاض اللقاء بتشكيل مكون من البدلاء، وكان من بينهم 5 لاعبين لم يشاركوا في أي دقيقة بالبطولة.

واحتل منتخب مصر المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطتين، ليودع البطولة بشكل رسمي.

وتصدر منتخب الأردن المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وكان قد ضمن مكانه في ربع نهائي البطولة العربية في الجولة الماضية.

تفاصيل المباراة

أهدر منتخب الأردن فرصة هدف مبكر في الدقيقة 4 من عمر المباراة، بعدما سدد أبو حشيش كرة داخل منطقة الـ6 ياردات ولكن محمد بسام تصدى للكرة.

وأضاع أحمد العرسان فرصة هدف جديدة لمنتخب الأردن، بعدما حول كرة عرضية برأسية قوية ولكن الكرة مرت بجوار القائم.

وسدد أكرم توفيق تسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى لها حارس الأردن بسهولة.

وأهدر محمود حمدي "الونش" فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 17 من عمر المباراة، بعدما حول كرة عرضية لعبها ميدو جابر، برأسية ولكن حارس الأردن تصدى للكرة.

واستطاع محمد أبو حشيش تسجيل الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 19 من عمر المباراة، بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك محمد بسام.

وأهدر إسلام عيسى فرصة تسجيل هدف التعادل، بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة مرت أعلى العارضة العلوية.

وتمكن محمد أبو زريق شرارة لاعب الأردن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 41 من عمر المباراة، بعدما سدد كرة مقوصة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك محمد بسام.

وسجل عودة الفاخوري لاعب الأردن الهدف الثالث في الدقيقة 50 بعدما انفرد بمحمد بسام وأسكن الكرة في الشباك، ولكن الهدف تم إلغاؤه بداعي لمسة يد في بداية الهجمة.

ومنع القائم الأيمن لمنتخب الأردن، هدف مؤكد لمنتخب مصر عن طريق مروان حمدي الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

وأهدر أحمد هاني لاعب منتخب مصر فرصة تقليص الفارق بعدما قابل كرة طولية داخل منطقة الجزاء، بتسديدة قوية ولكن حارس الأردن تصدى للكرة.

وأضاع محمد شريف لاعب منتخب مصر فرصة هدف محقق لتقليص الفارق بعدما سدد كرة من داخل منطقة الجزاء ولكن حارس الأردن تصدى للكرة.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمنتخب الأردن قبل نهاية المباراة بعد خطأ على ياسين مرعي داخل منطقة الجزاء.

وسجل علي علواني لاعب الأردن الهدف الثالث في الدقيقة 90+2 من عمر المباراة، عن طريق ركلة جزاء، بعدما سدد الكرة على يمين محمد بسام.