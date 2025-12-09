انتهت مباريات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب 2025، الجارية في قطر، وذلك بنهاية المواجهتين الختاميتين، اللتان أُقيمتا في نفس الموعد، اليوم، الثلاثاء.

وتغلب منتخب الأردن على نظيره المصري بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب البيت، فيما فاز منتخب الإمارات على الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ووفقًا لنتائج المجموعة الثالثة من كأس العرب 2025، يكون منتخب مصر الثاني قد غادر منافسات البطولة مبكرًا، باحتلاله المركز الثالث، برصيد نقطتين فقط، من تعادليه في أول جولتين أمام الكويت والإمارات.

ويستعرض "يلاكورة" في السطور المقبلة جدول ترتيب المجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب 2025 بعد نهاية الجولة الثالثة:

المركز الأول.. الأردن.. 9 نقاط.. فارق الأهداف (+6)

المركز الثاني.. الإمارات.. 4 نقاط.. فارق الأهداف (+1)

المركز الثالث.. مصر.. نقطتين.. فارق الأهداف (-3)

المركز الرابع.. الكويت.. نقطة واحدة.. فارق الأهداف (-4).

وتأهل منتخبا الأردن والإمارات إلى الدور ربع النهائي من كأس العرب 2025، حيث يواجه النشامى، وصيف المجموعة الرابعة، فيما يواجه الأبيض، متصدر المجموعة نفسها.