أعاد الخروج المبكر لمنتخب مصر الثاني من كأس العرب 2025، الجارية في قطر، ماضي الفراعنة في تلك البطولة، حيث يظهر أن الخروج من دور المجموعات هو سيناريو متكرر للمنتخب.

وغادر منتخب مصر بطولة كأس العرب 2025، من دور المجموعات، حيث خاض 3 مباريات، تعادل في أول اثنتين، أمام الكويت، والإمارات بنفس النتيجة "1-1"، قبل أن يتلقى الهزيمة في المواجهة الثالثة أمام الأردن بهدفين دون رد.

وتعد مشاركة مصر في نسخة 2025، هي السادسة للفراعنة في تاريخ بطولة كأس العرب، حيث سبق للفريق أن تُوج بها مرة واحدة، لكنه خسر اللقب في 5 مناسبات.

مشاركة أولى.. ولقب أول

وكانت أول مشاركة لمصر في كأس العرب بنسخة 1988، بالأردن، وحصل حينها الفريق على المركز الثالث، بعدما حقق الفراعنة انتصارين في تلك البطولة.

وفي نسخة 1992، في سوريا، تمكن منتخب مصر من تحقيق بطولته الأولى والأخيرة حتى الآن في كأس العرب، بعدما حقق الفريق انتصاران في دور المجموعات، وتغلب بركلات الترجيح على سوريا في نصف النهائي، ثم فاز على السعودية في النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المغادرة الأولى من المجموعات

أما في نسخة 1998، التي أُقيمت في قطر، فقد كانت هي المرة الأولى للفراعنة التي يغادرون فيها بطولة كأس العرب من دور المجموعات، بعدما خاض الفريق مباراتين، فاز في واحدة، وخسر الثانية.

مشاركة سيئة

مصر التي لم تشارك في نسخة 2002، عادت للمشاركة في نسخة 2012، بالمملكة العربية السعودية، وهي مشاركة مشابهة لمثيلتها في النسخة الجارية بقطر، إذ غادر الفريق مُجددًا من دور المجموعات، بعد خوض 3 مباريات، تعادل في اثنتين، وتلقى الهزيمة في الثالثة، ولم يحقق أي انتصار، وهي نفس نتائج النسخة الجارية.

تحت إشراف الفيفا

وبعد 9 أعوام، عاد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس العرب، بتنظيم من فيفا لأول مرة في التاريخ، حيث نجح حينها الفراعنة في التأهل كمتصدر لمجموعته بانتصارين، وتعادل، ثم واصل مشواره حتى حصل على المركز الرابع.

وعاد منتخب مصر الثاني لمغادرة بطولة كأس العرب من دور المجموعات للمرة الثالثة في التاريخ، خلال مشاركته في النسخة الجارية، بالعاصمة القطرية، الدوحة، إثر تعادله أمام الكويت، والإمارات، بهدف لمثله في كلتا المباراتين، مع هزيمته بثلاثية نظيفة أمام الأردن.