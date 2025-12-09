المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

- -
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

"حزن وصدمة وعدد الحاضرين".. لقطات من توديع منتخب مصر لكأس العرب (صور)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:42 م 09/12/2025
ودع منتخب مصر بطولة كأس العرب 2025 بعدما تلقى هزيمة مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة 3-0 من منتخب الأردن.

وخسر منتخب مصر من الأردن مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس العرب 2025.

وبادر محمد أبو حشيش بالتسجيل للأردن في الدقيقة 19، قبل أن يضيف محمد أبوزريق شرارة الهدف الثاني في الدقيقة 41، ثم سجل علي علوان عيد الهدف الثالث في الدقيقة 90.

ليودع منتخب مصر البطولة العربية بعد 3 مباريات فقط، إذ تعادل مع الكويت والإمارات في أول جولتين، ثم تلقى هزيمة في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وبات ترتيب المجموعة الثالثة التي تضم منتخب مصر كالتالي:

1- الأردن برصيد 9 نقاط.

2- الإمارات برصيد 4 نقاط.

3- مصر برصيد نقطتين.

4- الكويت برصيد نقطة واحدة.

لقطات من مباراة مصر والأردن

أغلب اللقطات التي ظهرت من مباراة الأردن ومصر هي سعادة واحتفال المنتخب الأردني بالأهداف الثلاثة، في ظل حزن لاعبي وجماهير المنتخب المصري بسبب الهزيمة غير المتوقعة.

وظهرت أيضا خلال شاشة استاد البيت، عدد الجماهير التي حضرت المباراة والتي وصل عددها: "55 ألف و658 مشجعًا.

لمشاهدة لقطات من مباراة مصر والأردن اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم

منتخب مصر الأردن كأس العرب لقطات من مباراة مصر والأردن

