ودع منتخب مصر بطولة كأس العرب 2025 بعدما تلقى هزيمة مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة 3-0 من منتخب الأردن.

وخسر منتخب مصر من الأردن مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة كأس العرب 2025.

وبادر محمد أبو حشيش بالتسجيل للأردن في الدقيقة 19، قبل أن يضيف محمد أبوزريق شرارة الهدف الثاني في الدقيقة 41، ثم سجل علي علوان عيد الهدف الثالث في الدقيقة 90.

ليودع منتخب مصر البطولة العربية بعد 3 مباريات فقط، إذ تعادل مع الكويت والإمارات في أول جولتين، ثم تلقى هزيمة في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وبات ترتيب المجموعة الثالثة التي تضم منتخب مصر كالتالي:

1- الأردن برصيد 9 نقاط.

2- الإمارات برصيد 4 نقاط.

3- مصر برصيد نقطتين.

4- الكويت برصيد نقطة واحدة.

لقطات من مباراة مصر والأردن

أغلب اللقطات التي ظهرت من مباراة الأردن ومصر هي سعادة واحتفال المنتخب الأردني بالأهداف الثلاثة، في ظل حزن لاعبي وجماهير المنتخب المصري بسبب الهزيمة غير المتوقعة.

وظهرت أيضا خلال شاشة استاد البيت، عدد الجماهير التي حضرت المباراة والتي وصل عددها: "55 ألف و658 مشجعًا.

