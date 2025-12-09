اكتمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025، بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

واختتم دور المجموعات بالبطولة العربية بنهاية مباراتي الجزائر والعراق، البحرين والسودان في الجولة الثالثة من البطولة.

وداع منتخب مصر

ودع منتخب مصر الثاني بطولة كأس العرب 2025، بعد الخسارة في الجولة الأخيرة أمام الأردن بنتيجة (3-0).

واحتل منتخب مصر المركز الثالث في مجموعته، ليودع بطولة كأس العرب من دور المجموعات.

المتأهلون إلى ربع نهائي كأس العرب 2025

تأهل منتخبا فلسطين وسوريا عن المجموعة الأولى، برصيد 5 نقاط لكلا المنتخبين.

تأهل منتخبا المغرب والسعودية عن المجموعة الثانية، برصيد 7 نقاط و6 نقاط على التوالي.

تأهل منتخبا الأردن والإمارات عن المجموعة الثالثة، برصيد 9 نقاط و4 نقاط على التوالي.

تأهل منتخبا الجزائر والعراق عن المجموعة الرابعة، برصيد 7 نقاط و6 نقاط على التوالي.

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العرب 2025

يلتقي منتخب المغرب مع نظيره السوري، يوم الخميس المقبل الموافق 11 ديسمبر، في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

يلتقي منتخب فلسطين مع نظيره السعودي، يوم الخميس المقبل الموافق 11 ديسمبر، في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

يلتقي منتخب الأردن مع نظيره العراقي، يوم الجمعة المقبل الموافق 12 ديسمبر، في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

يلتقي منتخب الجزائر مع نظيره الإماراتي، يوم الجمعة المقبل الموافق 12 ديسمبر، في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.