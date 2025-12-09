أسدل الستار مساء اليوم الثلاثاء، عن المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس العرب بعد نهاية جميع مباريات دور المجموعات.

وتلقى منتخب مصر هزيمة مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة 3-0، من نظيره الأردني، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة العربية في نسختها 2025 المقامة على الأراضي القطرية.

كما فاز المنتخب الإماراتي على نظيره الكويتي بنتيجة 3-1، وفاز أيضا المنتخب الجزائري على العراق بنتيجة 2-0، وتلقى منتخب السودان الهزيمة من البحرين بنتيجة 3-1.

للتعرف على جميع نتائج الجولة الثالثة اضغط هنا

أبرز إحصائيات من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025

وجاءت أبرز إحصائيات دور المجموعات كالتالي:

1- المنتخب الأقوى هجوما.. الأردن برصيد 8 أهداف.

2- المنتخب الأقوى دفاعا.. المغرب وسوريا والجزائر بهدف وحيد.

3- المنتخب الأكثر حصدا للنقاط.. الأردن برصيد 9 نقاط.

4- المنتخب الأقل حصدا للنقاط.. جزر القمر دون رصيد من النقاط.

5- أقل منتخب حصل على المركز الثالث.. منتخب مصر برصيد نقطتين فقط.

6- هداف البطولة علي علوان لاعب منتخب الأردن برصيد 3 أهداف.