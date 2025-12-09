المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

- -
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

منتخب مصر يضل الطريق.. إحصائيات دور المجموعات لكأس العرب 2025

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:03 م 09/12/2025
مصر ضد الأردن

صورة من مباراة منتخب مصر والأردن

أسدل الستار مساء اليوم الثلاثاء، عن المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس العرب بعد نهاية جميع مباريات دور المجموعات.

وتلقى منتخب مصر هزيمة مساء اليوم الثلاثاء، بنتيجة 3-0، من نظيره الأردني، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة العربية في نسختها 2025 المقامة على الأراضي القطرية.

كما فاز المنتخب الإماراتي على نظيره الكويتي بنتيجة 3-1، وفاز أيضا المنتخب الجزائري على العراق بنتيجة 2-0، وتلقى منتخب السودان الهزيمة من البحرين بنتيجة 3-1.

للتعرف على جميع نتائج الجولة الثالثة اضغط هنا

أبرز إحصائيات من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025

وجاءت أبرز إحصائيات دور المجموعات كالتالي:

1- المنتخب الأقوى هجوما.. الأردن برصيد 8 أهداف.

2- المنتخب الأقوى دفاعا.. المغرب وسوريا والجزائر بهدف وحيد.

3- المنتخب الأكثر حصدا للنقاط.. الأردن برصيد 9 نقاط.

4- المنتخب الأقل حصدا للنقاط.. جزر القمر دون رصيد من النقاط.

5- أقل منتخب حصل على المركز الثالث.. منتخب مصر برصيد نقطتين فقط.

6- هداف البطولة علي علوان لاعب منتخب الأردن برصيد 3 أهداف.

منتخب مصر كأس العرب دور المجموعات

