أبدى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حزنه الشديد من شكل منتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب.

وكان منتخب مصر الثاني قد ودع بطولة كأس العرب 2025 بعد الخسارة مساء اليوم الثلاثاء، من منتخب الأردن بنتيجة 3-0، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

وقال أشرف صبحي عبر قناة صدى البلد: "لابد أن يكون شكل المنتخب الأول ملائم لنا، شكل منتخب مصر الثاني أحزننا ولابد أن يكون هناك مبرر لما حدث، لأننا ساندناهم ودعمناهم بكل تأكيد".

وأضاف: "على اتحاد الكرة ألا يتحدث كثيرًا عن المبررات غير المفيدة بسبب ما حدث في كأس العرب، ولابد أن نركز على المستقبل فقط وماذا نحتاجه لنحقق أهدافنا".

قبل أن يكمل أشرف صبحي: "سنركز على المنتخب الأول لدعمه لأنه الهدف الأساسي الآن".

ومن ثم تابع: "لابد أن يكون هناك بنية تخطيطية جيدة للمنتخبات، والهدف الأساسي حاليًا هو دعم منتخب مصر الأول".

أما بخصوص أرض نادي الزمالك.. قال وزير الشباب والرياضة: "هذه رابع مرة أمنح فيها رسالة طمأنينة في ملف أرض نادي الزمالك، لن نترك الموضوع ومسيرة الزمالك ستستمر ولن تحدث مشكلة، والحلول اقتربت بكل تأكيد، والهدف أن يكون هناك مكان للنادي يساعده في الاستمرار".

وأنهى: "هناك مشكلة قانونية في موضوع أرض الزمالك، ونتواصل مع مجلس الإدارة باستمرار، ونقول للجماهير لا تحزنوا والحل قريب".