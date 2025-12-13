كشف أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني الذي شارك مؤخرًا في كأس العرب 2025 عن كواليس وأسرار جديدة بشأن الإخفاق الذي حدث في البطولة، موضحًا سبب عدم ضم ثلاثي الأهلي وناصر ماهر.

وودع منتخب مصر من دور المجموعات ببطولة كأس العرب المقامة حاليًا في قطر، حيث لم يحقق أي انتصار، مكتفيًا بتعادلين وخسارة قاسية بثلاثية ضد الأردن.

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر قناة dmc: "نحن دائما نتحمل المسؤولية ولا نهرب منها، واعتدنا على عدم الهروب ومواجهة المواقف الصعبة، البعض خرج بانتقادات لأغراض شخصية وليس للصالح العام".

وأضاف: "أنا حزين جدًا وأقدم آلاف الاعتذارات بسبب حزن الجماهير، وكل مشجع من حقه يفرح ونقدر غضب وانتقادات الناس، وهناك أشخاص يوجهون إساءات مقصودة لنا وليس هدفهم الصالح العام للكرة المصرية".

جهاز حلمي طولان لم يأت مكايدة في حسام حسن

وأكمل: "أشكر الجهاز الفني والإداري والطبي على تحمل المسؤولية ولم يكن سيتحملها أحد في وقت صعب، لقد طالبوا منا أن نكون منتخبا قبل 3 أشهر من كأس العرب بل وننافس كل المنتخبات الأولى، والأمر كان صعبا للغاية".

وتابع: "جهاز حلمي طولان لمنتخب مصر في كأس العرب لم يأت مكايدة في حسام حسن، وكل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح".

كيف تم تكوين منتخب مصر قبل كأس العرب؟

كشف أحمد حسن عن كيفية تكوين المنتخب الذي شارك في كأس العرب ولماذا تم اختيار حلمي طولان كمدرب له؟.

وقال: "هاني أبوريدة طلب من اللجنة الفنية تكوين منتخب للمشاركة في كأس العرب، حيث كان من المفترض أن يشارك المنتخب الأول ولكن لم يحدث ذلك بسبب بطولة أمم أفريقيا".

وأضاف: "اندهشت من تصريح محسن صالح وهو أحد أعضاء اللجنة الفنية بأن اللجنة الفنية لم تختار حلمي طولان".

وواصل: "تم طرح بعض الأسماء لقيادة المنتخب الذي سيشارك في كأس العرب ولكن رأينا من الصعب أن نأتي بمدرب يقود منتخب لمدة 3 أشهر، وستكون مخاطرة كبيرة".

وتابع: "طرحنا فكرة أن نأتي بمدرب من أندية الدوري الممتاز ولكن كان من الصعب أن يترك المدرب فريقه حتى يقوم بتكوين منتخب في 3 أشهر".

وأشار: "لم نتوصل إلى حل وطرح علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة فكرة أن يتولى حلمي طولان مسؤولية تكون المنتخب، وطولان في البداية كان رافضًا لأن المهمة ليست سهلة".

أحمد حسن: كنت أتمنى أن يقود أحد مساعدي حسام حسن المنتخب في كأس العرب

وأوضح: "اللجنة الفنية وهاني أبوريدة أقنعوا في النهاية حلمي طولان لتكوين منتخب والمشاركة به في كأس العرب".

وذكر مدير المنتخب الثاني: "كنت أتمنى أن يختار حسام حسن أحد مساعديه لقيادة المنتخب المشارك في كأس العرب تحت إشرافه ويكون هناك تنسيق بينهم ولكن لم يحدث ذلك".

أزمة بيراميدز

تطرق أحمد حسن للحديث عن أزمة عدم تأجيل مباراتي بيراميدز في الدوري، قائلًا: "طلبنا تأجيل مباراتي بيراميدز بسبب 7 لاعبين ولو حصل الأمر كان سيصنع الفارق معنا في كأس العرب، وتفاجئنا برفض رابطة الأندية تأجيل المباريات، هل مصلحة الدوري أهم من مصلحة البلد؟".

وأضاف:"عندما ترك بيراميدز مروان حمدي ينضم لنا لم يكن دعما للمنتخب ولكن بسبب انضمام وليد الكرتي للمغرب، فوجد بيراميدز أن (شكله هيبقى وحش) فقرر ترك مروان حمدي لنا".

وأكد: "عندما علم حلمي طولان بعدم تأجيل مباراتي بيراميدز كان سيعتذر عن المهمة (قالي هنروح إزاي بالشكل دا وسيحدث أزمة كبيرة)، قولت له لا يجب أن نقفز من المركب قبل شهر من البطولة، ولا يصح أن ننسحب، وقررنا تحمل المسؤولية".

واستكمل: "لم يكن هناك بدائل جيدة، فمحمد إسماعيل كان معنا ولكن انضم للمنتخب الأول الذي له الأولوية، كذلك صلاح محسن".

طاهر وكوكا وإمام عاشور وناصر ماهر

وعن عدم ضم طاهر محمد طاهر وأحمد نبيل كوكا، أكد أحمد حسن: "كان الثنائي ضمن حسابات المنتخب الأول ولا أستطيع أن اقترب من لاعبي المنتخب الأول لأنه يمتلك الأولوية بسبب أمم أفريقيا".

وكشف: "إمام عاشور كان ضمن القائمة الأولية بالنسبة لنا ولكن لم نكن نعرف هل نضمه ولا لو تم استدعاءه كان سيحدث أزمة بسبب المنتخب الأول، واعترف أنه كان هناك غياب للتنسيق".

وكشف أحمد حسن عن عدم ضم ناصر ماهر لاعب الزمالك، أكد، قائلًا: "حلمي طولان تواصل مع ناصر ماهر ولكن اللاعب كان يتمنى أن ينضم للمنتخب الأول وشعر بأن نفسيته لم تكن أفضل شيء".

وأتم: "الإصابة منعت حسين الشحات وأحمد عبدالقادر من الانضمام لمنتخب مصر في كأس العرب".