بعد إخفاق مصر بكأس العرب.. أحمد حسن يكشف لأول مرة سر الخلاف مع التوأم

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:53 ص 16/12/2025 تعديل في 10:59 ص
حسن

أحمد حسن

كشف أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني الذي شارك في بطولة كأس العرب 2025 لأول مرة عن بداية الخلاف بينه وبين التوأم حسام وإبراهيم حسن.

وكان منتخب مصر الثاني ودع بطولة كأس العرب والمقامة حاليًا في قطر من دور المجموعات بعد تعادلين أمام الكويت والإمارات وخسارة بثلاثية ضد الأردن.

غياب التنسيق وسر عدم ضم ثلاثي الأهلي.. أحمد حسن يكشف كواليس الإخفاق في كأس العرب

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "ليس هناك أي أزمة بيني وبين حسام وإبراهيم حسن، ولكن الخلاف بيننا بدأ عندما خرج إبراهيم حسن وتحدث عني وقال (إني بعمل مشاهدات وبتكلم عليهم) ورديت بعد ذلك عليه ومن هنا انقطع التواصل بيننا".

وأضاف: "قبل هذه الواقعة بأسبوع كنت أتناول العشاء مع حسام حسن وأصدقاء مشتركين بيننا وتحدثنا عن أمور كثيرة وتناقشنا، وحسام حسن قال لي إنني في أوقات كثيرة أتحدث بشكل صحيح وليس لدي أغراض شخصية مثل الأخرين".

وأكمل: "كان حسام حسن خرج بعد إحدى المباريات وقال إن المنتخب قدم أفضل أداء منذ محمود الجوهري، فقلت في برنامجي يجب على حسام حسن أن يشاهد المباراة مرة أخرى لأننا لسنا في أفضل حالاتنا، وهو تقبل هذا الكلام".

وتابع: "خلال تلك الفترة لم يكن هناك أي خلاف حتى أن أدلى إبراهيم حسن بالتصريح (اللي أنا بعمل مشاهدات على قفاهم) واضطررت للرد عليه في برنامجي بعد ذلك".

وأتم: "بالنسبة لي ليس لدي أزمة مع حسام وإبراهيم حسن، وغياب التنسيق جعل منتخب مصر الثاني يدفع الثمن".

 

أحمد حسن منتخب مصر حسام حسن إبراهيم حسن أمم أفريقيا 2025

