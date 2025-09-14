المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

2 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

0 3
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

4 3
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

5 0
19:30
هامبورج

هامبورج

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

بيراميدز يتسلم شهادة المشاركة في كأس إنتركونتيننتال (صورة)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

02:33 م 13/09/2025
بيراميدز

لاعبو فريق بيراميدز

يستعد فريق بيراميدز، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، لمواجهة نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ضمن منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

مباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي، تقام في تمام التاسعة مساء غد الأحد، على ملعب الجوي، ضمن منافسات الدور الأول لبطولة كأس إنتركونتيننتال.

بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال

وكشف بيراميدز عبر مركزه الإعلامي، أنه تسلم شهادة المشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، موقعة من السويسري جياني إنفانتينو، رئيس فيفا.

وتسلم بيراميدز شهادة المشاركة في كأس إنتركونتيننتال 2025، من مسئول فيفا، على هامش الاجتماع الفني للمباراة الافتتاحية لهذه النسخة الجديدة.

وكان الاجتماع الفني، شهد التأكيد على ارتداء بيراميدز القميص الأزرق في أبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ويرتدي نادي أوكلاند سيتي اللون الأصفر في الأبيض والجورب الأزرق، بينما سيرتدي حارس المرمى اللون البرتقالي الكامل.

فيما يدير مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي، طاقم تحكيم بقيادة الحكم الأردني أدهم مخادمة، ويعاونه الثنائي الأردني محمد الكلاف المساعد الأول، ومواطنه أحمد الرالي الحكم المساعد الثاني، بينما الحكم الرابع الإماراتي عادل النقبي.

مباراة بيراميدز القادمة
بيراميدز كأس إنتركونتيننتال أوكلاند سيتي النيوزيلندي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

التعليقات

مباشر
الزمالك

الزمالك

2 0
المصري

المصري

69

فرصة ضائعة.. عرضية من الجانب الأيسر للزمالك قابلها حسام عبد المجيد بصربة راسية خرجت أعلى مرمى المصري إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
