يستعد فريق بيراميدز، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، لمواجهة نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ضمن منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

مباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي، تقام في تمام التاسعة مساء غد الأحد، على ملعب الجوي، ضمن منافسات الدور الأول لبطولة كأس إنتركونتيننتال.

بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال

وكشف بيراميدز عبر مركزه الإعلامي، أنه تسلم شهادة المشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، موقعة من السويسري جياني إنفانتينو، رئيس فيفا.

وتسلم بيراميدز شهادة المشاركة في كأس إنتركونتيننتال 2025، من مسئول فيفا، على هامش الاجتماع الفني للمباراة الافتتاحية لهذه النسخة الجديدة.

وكان الاجتماع الفني، شهد التأكيد على ارتداء بيراميدز القميص الأزرق في أبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

ويرتدي نادي أوكلاند سيتي اللون الأصفر في الأبيض والجورب الأزرق، بينما سيرتدي حارس المرمى اللون البرتقالي الكامل.

فيما يدير مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي، طاقم تحكيم بقيادة الحكم الأردني أدهم مخادمة، ويعاونه الثنائي الأردني محمد الكلاف المساعد الأول، ومواطنه أحمد الرالي الحكم المساعد الثاني، بينما الحكم الرابع الإماراتي عادل النقبي.