طلب مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، القميص الخاص بقائد نادي بيراميدز وكذلك قميص حارس المرمى، وذلك تزامنًا مع المشاركة الأولى للسماوي في كأس إنتركونتيننتال.

ويضرب بيراميدز موعدًا مع نظيره أوكلاند سيتي، ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس إنتركونتيننتال، ويستضيف المواجهة ملعب 30 يونيو معقل السماوي.

فيفا يطلب قميص بيراميدز

قدم مندوب فيفا طلبًا لنادي بيراميدز، بالحصول على قميص قائد الفريق وحارسه، للاحتفاظ به في متحف الاتحاد الدولي لكرة القدم، تخليدًا لمشاركة بطل أفريقيا لأول مرة في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

تحد جديد أمام بيراميدز

يسعى بيراميدز لترك انطباع جيد عن الكرة الأفريقية، حيث يسعى السماوي لتحقيق الفوز أمام أوكلاند سيتي، لبلوغ الدور المقبل من بطولة إنتركونتيننتال.

وتأهل بيراميدز للمشاركة في إنتركونتيننتال بعد تحقيقه لقب دوري أبطال أفريقيا، عقب تخطي ماميلودي صنداونز في المباراة النهائية من البطولة.

جدير بالذكر أن الفريق المتأهل من مواجهة بيراميدز وأوكلاند سيتي سيواجه نظيره أهلي جدة السعودي بطل آسيا في مدينة جدة يوم 23 سبتمبر الجاري في المرحلة الثانية من إنتركونتيننتال.