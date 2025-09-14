المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تشكيل بيراميدز.. عودة الشيبي.. وفيستون ماييلي مهاجمًا ضد أوكلاند سيتي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:56 م 14/09/2025
بيراميدز

بيراميدز - صورة أرشيفية

أعلن كريستوفر يورتشيتش، مدرب بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة أوكلاند سيتي مساء اليوم الأحد، في أولى مباريات إنتركونتيننتال.

ويلعب بيراميدز مساء اليوم الأحد، مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي، على استاد الدفاع الجوي، في أول مباراة ببطولة كأس القارات "إنتركونتيننتال".

وكان بيراميدز قد توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية، ليضمن مشاركته في كأس القارات، وبطولة كأس العالم للأندية 2029.

وشهد تشكيل بيراميدز إجراء تعديل وحيد بنزول المغربي محمد الشيبي بدلا من كريم حافظ الذي شارك في المباراة السابقة أمام الأهلي.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي، أسامة جلال، محمد الشيبي، محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين، أحمد عاطف قطة، إيفرتون دا سيلفا، بلاتي توريه، وليد الكرتي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: "محمود جاد - علي جبر - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - رمضان صبحي - يوسف أوباما - مروان حمدي".

وينص نظام المسابقة القارية في الموسم الحالي، على أن يستضيف بطل أفريقيا نظيره بطل أوقيانوسيا، والفائز من هذه المباراة يواجه بطل آسيا في ملعبه وهو الأهلي السعودي.

أما الفائز من هذه المواجهة "بيراميدز أو أوكلاند مع الأهلي السعودي"، يواجه الفائز من ديربي الأمريكتين في الدور نصف النهائي، أما المتأهل يواجه باريس سان جيرمان في النهائي.

