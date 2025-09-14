افتتح وليد الكرتي، لاعب بيراميدز، أهداف مباراة فريقه ضد أوكلاند سيتي، في بطولة إنتركونتيننتال.

ويلعب بيراميدز مساء اليوم الأحد، مع أوكلاند سيتي، ضمن مباريات الدور الأول لبطولة كأس القارات "إنتركونتيننتال" 2025.

وجاء الهدف في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول، بعدما أرسل إيفرتون الكرة العرضية قابلها الكرتي في الشباك.

وكان بيراميدز قد توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية، ليضمن مشاركته في كأس القارات، وبطولة كأس العالم للأندية 2029.

وينص نظام المسابقة القارية في الموسم الحالي، على أن يستضيف بطل أفريقيا نظيره بطل أوقيانوسيا، والفائز من هذه المباراة يواجه بطل آسيا في ملعبه وهو الأهلي السعودي.

أما الفائز من هذه المواجهة "بيراميدز أو أوكلاند مع الأهلي السعودي"، يواجه الفائز من ديربي الأمريكتين في الدور نصف النهائي، أما المتأهل يواجه باريس سان جيرمان في النهائي.

وبالتالي فإن بيراميدز في حال تأهله إلى الدور المقبل، سيلتقي مع الأهلي السعودي في المملكة العربية السعودية والفائز بهذه المباراة سيتوج بكأس أفريقيا-آسيا-أوقيانوسيا.

ويعد هذا الهدف الثالث لوليد الكرتي في الموسم الحالي 2025-26، بعدما سجل ثنائية أمام النادي الأهلي في الجولة الماضية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

لمتابعة ما يحدث في المباراة اضغط هنا