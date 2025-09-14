أكد كريم حافظ وأسامة جلال ثنائي فريق بيراميدز، سعادتهما بتحقيق الفوز على حساب أوكلاند سيتي، في كأس إنتركونتيننتال، حيث أشار الثنائي لرغبتهما في الوصول لنهائي البطولة العالمية.

أسامة جلال: يُحدد الفائز بالأداء على أرض الملعب.. ونركز على المباراة القادمة

وقال أسامة جلال في تصريحات عبر موقع الفيفا: "إنه شعور رائع أن نحقق الفوز، فهذه أول بطولة عالمية لنا على الإطلاق، نأمل أن نصل إلى النهائي".

وتابع: "في كرة القدم، لا يتعلق الأمر بتفوق فريق أو ضعفه نظريًا؛ بل يُحدد الفائز بالأداء على أرض الملعب، سنبذل قصارى جهدنا للفوز".

وواصل: "فرصة اللعب ضدّ باريس سان جيرمان في النهائي تُعطينا حافزًا إضافيًا، لكن علينا أن نخطو خطوةً بخطوة، وأن نُركّز على المباراة القادمة، ثمّ نأمل في الوصول إلى النهائي".

كريم حافظ: مباراتنا القادمة ستكون صعبة لأننا نواجه فريقًا عريقًا

بينما علق كريم حافظ على صعود فريقه قائلاً: "مباراتنا القادمة ستكون صعبة لأننا نواجه فريقًا عريقًا ذا تاريخ كبير، لكننا سنكون مستعدين، ونأمل أن نحقق الفوز".

وأتم: "نسير خطوة بخطوة، أولًا فزنا بكأس مصر، ثم دوري أبطال أفريقيا، والآن نهدف إلى الفوز بكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، لذا نأمل أن يستمر نجاحنا".