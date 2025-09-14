المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أسامة جلال: فرصة لقاء باريس حافز إضافي لنا.. وكريم حافظ: نأمل أن يستمر نجاحنا

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:37 م 15/09/2025
فريق بيراميدز

فريق بيراميدز

أكد كريم حافظ وأسامة جلال ثنائي فريق بيراميدز، سعادتهما بتحقيق الفوز على حساب أوكلاند سيتي، في كأس إنتركونتيننتال، حيث أشار الثنائي لرغبتهما في الوصول لنهائي البطولة العالمية.

أسامة جلال: يُحدد الفائز بالأداء على أرض الملعب.. ونركز على المباراة القادمة

وقال أسامة جلال في تصريحات عبر موقع الفيفا: "إنه شعور رائع أن نحقق الفوز، فهذه أول بطولة عالمية لنا على الإطلاق، نأمل أن نصل إلى النهائي".

وتابع: "في كرة القدم، لا يتعلق الأمر بتفوق فريق أو ضعفه نظريًا؛ بل يُحدد الفائز بالأداء على أرض الملعب، سنبذل قصارى جهدنا للفوز".

وواصل: "فرصة اللعب ضدّ باريس سان جيرمان في النهائي تُعطينا حافزًا إضافيًا، لكن علينا أن نخطو خطوةً بخطوة، وأن نُركّز على المباراة القادمة، ثمّ نأمل في الوصول إلى النهائي".

كريم حافظ: مباراتنا القادمة ستكون صعبة لأننا نواجه فريقًا عريقًا

بينما علق كريم حافظ على صعود فريقه قائلاً: "مباراتنا القادمة ستكون صعبة لأننا نواجه فريقًا عريقًا ذا تاريخ كبير، لكننا سنكون مستعدين، ونأمل أن نحقق الفوز".

وأتم: "نسير خطوة بخطوة، أولًا فزنا بكأس مصر، ثم دوري أبطال أفريقيا، والآن نهدف إلى الفوز بكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، لذا نأمل أن يستمر نجاحنا".

