كلام فى الكورة
مدرب بيراميدز: الفوز على الأهلي كان نقطة تحول.. وطموحنا كبير في إنتركونتيننتال

محمد جلال

كتب - محمد جلال

12:09 ص 16/09/2025
فريق بيراميدز

بيراميدز - صورة أرشيفية

يرى محمد ناجي جدو، المدرب العام لبيراميدز، أن الفوز على النادي الأهلي في بطولة الدوري كان نقطة تحول لاستعادة ثقة اللاعبين.

وكان بيراميدز قد حقق الفوز على أوكلاند سيتي مساء الأحد، بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم في الدور التمهيدي لبطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

وقال جدو في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "حققنا فوزًا مهمًا أمام أوكلاند سيتي، في بطولة أول مرة نشارك فيها وطموحنا كبير فيها بإذن الله".

وأضاف: "كان من المهم أن نفوز على أوكلاند لنؤكد على الفوز الأخير الذي حققناه أمام الأهلي، بعد بداية متوسطة لبيراميدز".

وواصل: "مباراة الأهلي كنا نحتاج الفوز فيها في ذلك التوقيت، لأنها من المباريات التي تكون نقطة تحول للموسم بالنسبة لنا".

وأوضح المدرب العام لبيراميدز: "رمضان صبحي يتدرب معنا بشكل طبيعي منذ أسبوعين وشارك في مباراة أوكلاند الأخيرة وبشكل تدريجي سيعود لمستواه ويفيد الفريق".

وأنهى: "نركز حاليا على مباراة زد فقط، لأنه من المهم أن نحقق الفوز في الدوري لنقلص فارق النقاط مع المتصدر فريق الزمالك".

ويستعد نادي بيراميدز لمواجهة زد ثم مباراة أهلي جدة السعودي في الدور الثاني من بطولة إنتركونتيننتال التي يشارك فيها بعدما توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي.

بيراميدز، الأهلي، جدو، أوكلاند سيتي، إنتركونتيننتا

