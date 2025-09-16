المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
المقاولون العرب

المقاولون العرب

- -
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
أتالانتا

أتالانتا

الدوري المصري
الجونة

الجونة

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
19:45
نادي بافوس

نادي بافوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فيفا يجيب.. ماذا يحدث حال انتهت مباراة بيراميدز وأهلي جدة بالتعادل في إنتركونتيننتال؟

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:32 م 16/09/2025
فريق بيراميدز

فريق بيراميدز

أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نادي بيراميدز بموعد مباراته أمام أهلي جدة السعودي التي ستجمع بينهما ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال، بالإضافة إلى الملعب الذي تقرر له أن يستضيف المواجهة، موضحًا ماذا سيحدث حال انتهى اللقاء بالتعادل بين الفريقين.

ويضرب فريق بيراميدز موعدًا مع نظيره أهلي جدة، ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال، بحثًا عن التتويج بلقب آسيا - أفريقيا - المحيط الهادئ، حيث يسعى السماوي لمواصلة سطوعه القاري.

وتفوق فريق بيراميدز على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما في الدور الأول من كأس إنتركونتيننتال، على أرضية ملعب 30 يونيو.

الحلم يقترب.. بيراميدز يهزم أوكلاند ويضرب موعدا مع أهلي جدة في إنتركونتيننتال

فيفا يؤكد موعد المباراة

أكد فيفا أن المباراة التي ستجمع بين أهلي جدة وبيراميدز، ستنطلق يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الإنماء" في التاسعة مساءً.

ويتأهل الفريق الفائز من مواجهة أهلي جدة وبيراميدز إلى المرحلة الأخيرة المجمعة لكأس إنتركونتيننتال والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل.

تصل إلى ربع مليار جنيه.. بيراميدز يطارد الجائزة المالية الكبرى بكأس إنتركونتيننتال 2025

ماذا يحدث في حالة التعادل؟

أوضح فيفا أن مباراة أهلي جدة أمام بيراميدز حال انتهت بالتعادل في الوقت الأساسي، سيتم اللجوء للعب 30 دقيقة أخرى على شوطين إضافيين.

وفي حال استمر التعادل بينهما سيتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم الفائز بالكأس والمتأهل للمرحلة النهائية من كأس إنتركونتيننتال.

 

مباراة أهلي جدة القادمة
أهلي جدة بيراميدز إنتركونتيننتال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg