أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نادي بيراميدز بموعد مباراته أمام أهلي جدة السعودي التي ستجمع بينهما ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال، بالإضافة إلى الملعب الذي تقرر له أن يستضيف المواجهة، موضحًا ماذا سيحدث حال انتهى اللقاء بالتعادل بين الفريقين.

ويضرب فريق بيراميدز موعدًا مع نظيره أهلي جدة، ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال، بحثًا عن التتويج بلقب آسيا - أفريقيا - المحيط الهادئ، حيث يسعى السماوي لمواصلة سطوعه القاري.

وتفوق فريق بيراميدز على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما في الدور الأول من كأس إنتركونتيننتال، على أرضية ملعب 30 يونيو.

الحلم يقترب.. بيراميدز يهزم أوكلاند ويضرب موعدا مع أهلي جدة في إنتركونتيننتال

فيفا يؤكد موعد المباراة

أكد فيفا أن المباراة التي ستجمع بين أهلي جدة وبيراميدز، ستنطلق يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الإنماء" في التاسعة مساءً.

ويتأهل الفريق الفائز من مواجهة أهلي جدة وبيراميدز إلى المرحلة الأخيرة المجمعة لكأس إنتركونتيننتال والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل.

تصل إلى ربع مليار جنيه.. بيراميدز يطارد الجائزة المالية الكبرى بكأس إنتركونتيننتال 2025

ماذا يحدث في حالة التعادل؟

أوضح فيفا أن مباراة أهلي جدة أمام بيراميدز حال انتهت بالتعادل في الوقت الأساسي، سيتم اللجوء للعب 30 دقيقة أخرى على شوطين إضافيين.

وفي حال استمر التعادل بينهما سيتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم الفائز بالكأس والمتأهل للمرحلة النهائية من كأس إنتركونتيننتال.