المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
المصري

المصري

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كأس خادم الحرمين الشريفين
العدالة

العدالة

- -
21:30
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد ملحمة الكلاسيكو.. موعد مباراة الأهلي السعودي المقبلة ضد بيراميدز في إنتركونتيننتال

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:22 م 19/09/2025
فريق بيراميدز

بيراميدز

يضرب الأهلي السعودي موعدًا مع بيراميدز في المباراة المقبلة ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

واقتنص الأهلي تعادلًا مثيرًا في كلاسيكو الدوري السعودي ضد الهلال بنتيجة 3-3 ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

طالع ترتيب الدوري السعودي من هنا

ورغم تقدم الهلال بثلاثية نظيفة إلا أن الأهلي عاد بريمونتادا التعادل بتسجيله 3 أهداف في 13 دقيقة، لينتهي الكلاسيكو السعودي بنتيجة 3-3.

كلاسيكو الجنون.. الأهلي يدمر ثلاثية الهلال في 13 دقيقة بالدوري السعودي

موعد مباراة الأهلي السعودي المقبلة ضد بيراميدز

سيستقبل الأهلي السعودي نظيره بيراميدز في المواجهة المقبلة في لقاء على كأس بطل أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ ضمن بطولة إنتركونتيننتال 2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز، يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر الجاري على أرضية ملعب الإنماء في جدة.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام التاسعة مساءً.

ويحصل الفائز من لقاء الأهلي السعودي وبيراميدز على لقب كأس القارات الثلاث.

وكان بيراميدز انتصر في الدور التمهيدي لبطولة كأس إنتركونتيننتال على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية دون رد.

الهلال Al Hilal الأهلي ضد الهلال الأهلي وبيراميدز ahli saudi vs al موعد مباراة الاهلي القادمة ضد بيراميدز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg