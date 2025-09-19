يضرب الأهلي السعودي موعدًا مع بيراميدز في المباراة المقبلة ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

واقتنص الأهلي تعادلًا مثيرًا في كلاسيكو الدوري السعودي ضد الهلال بنتيجة 3-3 ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

طالع ترتيب الدوري السعودي من هنا

ورغم تقدم الهلال بثلاثية نظيفة إلا أن الأهلي عاد بريمونتادا التعادل بتسجيله 3 أهداف في 13 دقيقة، لينتهي الكلاسيكو السعودي بنتيجة 3-3.

كلاسيكو الجنون.. الأهلي يدمر ثلاثية الهلال في 13 دقيقة بالدوري السعودي

موعد مباراة الأهلي السعودي المقبلة ضد بيراميدز

سيستقبل الأهلي السعودي نظيره بيراميدز في المواجهة المقبلة في لقاء على كأس بطل أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ ضمن بطولة إنتركونتيننتال 2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز، يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر الجاري على أرضية ملعب الإنماء في جدة.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام التاسعة مساءً.

ويحصل الفائز من لقاء الأهلي السعودي وبيراميدز على لقب كأس القارات الثلاث.

وكان بيراميدز انتصر في الدور التمهيدي لبطولة كأس إنتركونتيننتال على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية دون رد.