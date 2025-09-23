يحاول نادي أهلي جدة السعودي، التواصل مع بعض القنوات الفضائية؛ من أجل إذاعة مباراة بيراميدز في ربع نهائي بطولة إنتركونتيننتال 2025.

ويستضيف أهلي جدة نظيره بيراميدز، غدًا الثلاثاء على ملعب الإنماء.

ووفقًا لصحيفة الرياضية السعودية، فإن شركة الكرة بنادي أهلي جدة، تواصلت مع بعض القنوات الفضائية لإذاعة مباراة بيراميدز.

أهلي جدة يسعى لإذاعة مباراة بيراميدز

وذكرت الصحيفة، أن إدارة الأهلي قدَّمت وعودًا بتسهيل التواصل مع فيفا، وإتمام المخاطبات الرسمية بما يُسرِّع إجراءات الحصول على حقوق البث، استجابةً لضغط جماهيري واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بضرورة وجود ناقل فضائي للقاء.

وعلى صعيد البث، كسبت منصة شاهد الحقوق الرقمية للمباراة، فيما يُتاح النقل عالميًّا عبر DAZN، وقناة فيفا الرسمية في يوتيوب.

جدير بالذكر أن بعثة فريق بيراميدز وصلت إلى جدة مساء أول أمس السبت للتحضير لمواجهة أهلي جدة، حيث كان بطل أفريقيا قد صعد على حساب أوكلاند سيتي بالفوز عليه بنتيجة 3-0.

وكان بيراميدز قد توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية بعد الفوز على صنداونز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية، ليضمن المشاركة في كأس العالم للأندية 2029 وكأس إنتركونتيننتال 2025.