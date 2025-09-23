المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تقرير رقمي.. ماذا قدم يايسله ويورتشيتش قبل معركة بيراميدز وأهلي جدة؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:26 م 22/09/2025
يورتشيتش

يورتشيتش - مدرب بيراميدز

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة أهلي جدة السعودي مساء الغد الثلاثاء، في كأس القارات.

ويلعب بيراميدز مع أهلي جدة مساء الغد الثلاثاء، في الدور الثاني من بطولة كأس القارات "إنتركونتيننتال" 2025.

وكان بيراميدز قد توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية بعد الفوز على صنداونز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية، ليضمن المشاركة في كأس العالم للأندية 2029 وكأس إنتركونتيننتال 2025.

بيراميدز كان قد تأهل إلى هذه المباراة بعدما حقق الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بنتيجة 3-0 في الدور الأول من البطولة القارية.

تقرير رقمي عن مدرب الأهلي السعودي وبيراميدز قبل القمة القارية

حقبة يورتشيتش

وفي السطور التالية نستعرض ما قدمه كلا من كريستوفر يورتشيتش مدرب بيراميدز، وماتياس يايسله، مدرب أهلي جدة السعودي مع فرقهم خلال الفترة الماضية وذلك قبل القمة المنتظرة بينهما.

انضم يورتشيتش إلى نادي بيراميدز في 7 فبراير 2024 ولعب مع الفريق السماوي 90 مباراة حتى الآن، انتصر في 61 مباراة وتعادل 18 مرة وتلقى 11 هزيمة.

كما سجل بيراميدز مع المدرب صاحب الـ55 عامًا 196 هدفا واستقبلت شباكه 89 هدفًا.

وتوج بيراميدز مع يورتشيتش بلقبي دوري أبطال أفريقيا 2024-25، وكأس مصر 2023-24.

وتعد أحد أهم إنجازات المدرب الكرواتي مع بيراميدز حتى الآن هي الفوز على النادي الأهلي لأول مرة بنتيجة 2-0 في مباراة الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

كما انتصر بيراميدز على الزمالك في عهد يورتشيتش مرتين أولهما في الجولة الـ11 لبطولة الدوري المصري الممتاز في نسخته الماضية، عندما انتصر بنتيجة 3-0.

أما المرة الثانية كانت في الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز في النسخة الماضية وانتصر وقتها بيراميدز بنتيجة 1-0.

مدرب أهلي جدة

أما المدير الفني الألماني ماتياس يايسله فانضم لنادي الأهلي السعودي يوم 28 يوليو 2023، وينتهي عقده يوم 30 يونيو 2027.

وأداره المدرب الألماني النادي الأهلي في 92 مباراة حتى الآن، انتصر في 58 وتعادل 15 مرة وتلقى 19 هزيمة.

وتوج المدير الفني مع الأهلي ببطولتي دوري أبطال آسيا 2024-25، وكأس السوبر السعودي 2025-26 أيضًا.

ويضع يايسله بصماته في معظم المباريات الكبرى التي يديرها مع الأهلي منذ تواجده مع بطل قارة آسيا في الموسم الحالي، حيث انتصر على الاتحاد بنتيجة 1-0 في الجولة التاسعة للدوري السعودي موسم 2023-24.

وكرر أهلي جدة نفس انتصاره على الاتحاد في الجولة الـ26 للدوري السعودي موسم 2023-24، وانتصر أول مرة على الهلال في الجولة الـ23 للدوري السعودي 2024-25، أما المرة الثانية كانت في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2024-25 عندما انتصر بنتيجة 3-1.

أما في نهائي السوبر السعودي 2025-26 انتصر الأهلي مع المدرب الألماني على النصر بنتيجة 5-7 بركلات الترجيح وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2.

وأخر مباراة بين الأهلي السعودي والهلال في الجولة الثالثة للدوري السعودي 2025-26، انتهت بالتعادل بنتيجة 3-3.

برنامج بيراميدز التدريبي

وكشف بيراميدز عبر مركزه الإعلامي، أن الفريق غادر القاهرة مساء السبت الماضي، استعدادًا لخوض مواجهة الأهلي السعودي المرتقبة في البطولة.

حيث إن بيراميدز خاض مرانًا أخيرًا في القاهرة يوم السبت، قبل أن يغادر إلى جدة، ليُكمل الحصص التدريبية قبل مواجهة كأس إنتركونتيننتال بالسعودية.

كما أشار بيراميدز إلى أن الفريق سوف يؤدي حصتين تدريبيتين في جدة، الأولى مساء أمس الأحد على الملعب الفرعي، ثم المران الأخير على ملعب المباراة، مساء الإثنين.

مباراة أهلي جدة القادمة
أهلي جدة الدوري السعودي الدوري المصري بيراميدز إنتركونتيننتال يورتشيتش يايسله

أخبار تهمك

