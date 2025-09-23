المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بقيادة محرز وإيفان توني.. القوة الضاربة تقود تشكيل الأهلي السعودي المتوقع أمام بيراميدز

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:20 ص 23/09/2025
ايفان توني - أهلي جدة

الأهلي السعودي

استقر الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للنادي الأهلي السعودي على التشكيلة التي ستبدأ مواجهة بيراميدز المرتقبة ضمن بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

ويستضيف ملعب "الإنماء" في جدة مباراة الأهلي السعودي ضد بيراميدز في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.

ويتنافس بيراميدز والأهلي السعودي على كأس أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ، والذي تجرى منافساته ضمن كأس إنتركونتيننتال 2025.

كيف تشاهد مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في كأس إنتركونتيننتال؟

ووفقًا لصحيفة "اليوم" السعودية فإن الجناح البرازيلي جالينو سيعود لتشكيلة أهلي جدة بعد تعافيه من الإصابة.

وبجانب جالينو، سيعتمد يايسله على رياض محرز وإيفان توني في قيادة هجوم الأهلي السعودي.

ويأتي التشكيل المتوقع للأهلي السعودي أمام بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: ماتيو دامس، ميريح ديميرال، روجير إيبانيز، علي مجرشي

خط الوسط: فرانك كيسيه، إنزو ميلوت، زياد الجهني

خط الهجوم: رياض محرز، إيفان توني، جالينو

مباريات اليوم.. جولة جديدة للأهلي والزمالك بالدوري.. وصدام بيراميدز في إنتركونتيننتال

الأهلي السعودي رياض محرز بيراميدز إيفان توني كأس إنتركونتيننتال الاهلي ضد بيراميدز اهلي جدة ضد بيراميدز القنوات الناقلة لمباراه بيراميدز والأهلي اليوم

