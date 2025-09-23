المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قبل ساعات من اللقاء.. كل ماتريد معرفته عن موقعة بيراميدز أمام أهلي جدة السعودي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

06:32 م 23/09/2025
فريق بيراميدز

فريق بيراميدز

تتجه الأنظار صوب ملعب مدينة الملك عبد الله "الإنماء"، حيث المباراة التي ستجمع بين بيراميدز وأهلي جدة السعودي، ضمن منافسات كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال" 2025.

ويواجه فريق بيراميدز نظيره أهلي جدة، بحثًا عن التتويج بلقب أفريقيا - آسيا - المحيط الهادئ، ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال، وذلك في تمام التاسعة مساءً.

وتأهل بيراميدز لمواجهة أهلي جدة، بعد أن حسم مباراته أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جرى بالدور الأول من كأس إنتركونتيننتال.

أحلام مشتركة

اجتمعت أحلام بيراميدز وأهلي جدة، حيث يرغب كل منهما في التتويج بأول بطولة يشارك بها الثنائي تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتوج بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، ليتأهل للمشاركة في كأس إنتركونتيننتال وكأس العالم للأندية 2029.

وحصد أهلي جدة لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، للمرة الأولى في تاريخه، ليحجز مقعده هو الآخر في كأس العالم للأندية 2029، إلى جانب مشاركته في إنتركونتيننتال.

يورتيتش يتحدث عن أهلي جدة

قال يورتشيتش خلال حديثه في المؤتمر الصحفي: "سعيد وفخور بالمرحلة التي وصل إليها بيراميدز، واللعب على لقب كأس القارات الثلاث ببطولة الإنتركونتيننتال، حيث إنها مرحلة مهمة في تاريخ النادي، الذي أصبح في العالمية خلال فترة زمنية وجيزة".

وتابع: "لم أحد يتوقع أن يحقق بيراميدز دوري أبطال أفريقيا واللعب في إنتركونتيننتال وكأس العالم خلال هذه المدة، الحلم أصبح واقعًا، ونحن نلعب في هذا المستوى، ولدينا فرصة للوصول إلى نقطة أبعد".

يايسله يتحدث عن بيراميدز

استهل يايسله حديثه في المؤتمر الصحفي، قائلًا: "بيراميدز فريق قوي يملك لاعبين بمستويات عالية، وأسلوب لعبه قد يسبب مشاكل لأي منافس".

وأضاف: "قمنا بتحليل أسلوب بيراميدز وسنعمل على هزيمته مستفيدين من لعب المباراة على أرضنا وبدعم جماهيرنا الوفية، سنقدم أفضل ما لدينا ونفخر بما حققناه".

وتابع: "لديّ شعور إيجابي بشأن مباراة الغد ونأمل في وضع بصمة إيجابية للجماهير الأهلاوية غدا في يوم مميز وهو اليوم الوطني السعودي".

كأس آخر منتظر

يصعد الفائز من مواجهة بيراميدز أمام أهلي جدة، إلى دور نصف النهائي من كأس الأندية للقارات إنتركونتيننتال، حيث سيواجه الفريق المتأهل من مواجهة ديربي الأمريكتين.

وينتظر باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، في المباراة النهائية من كأس إنتركونتيننتال، الفريق الفائز في دور نصف النهائي.

كيف تشاهد مباراة بيراميدز والأهلي السعودي؟

يستضيف اللقاء بين بيراميدز وأهلي جدة، ملعب ملعب مدينة الملك عبد الله "الإنماء" في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنقل أحداث اللقاء عبر منصة شاهد صاحبة الحقوق الرقمية للمباراة، وقناة فيفا الرسمية في يوتيوب، بينما لم تعلن أي قناة تلفزيونية عن نقلها لأحداث المواجهة.

أهلي جدة الأهلي السعودي بيراميدز إنتركونتيننتال كأس القارات للأندية

