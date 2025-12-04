أكد نادي بيراميدز، تواجد فيستون ماييلي لاعب الفريق، خلال مباراة السماوي المقبلة في كأس إنتركونتيننتال، والمقرر لها أن تقام في منتصف ديسمبر الجاري.

ويضرب نادي بيراميدز موعدًا مع الفائز من مباراة كروز أزول المكسيكي أمام فلامينجو البرازيلي، في كأس التحدي ضمن منافسات إنتركونتيننتال، يوم السبت الموافق 13 ديسمبر.

بيراميدز يحتفظ بمهاجمه

تلقى نادي بيراميدز إخطارًا رسميًا من الاتحاد الكونغولي لكرة القدم، أكد الأخير خلاله استمرار فيستون ماييلي في صفوف السماوي حتى يوم 15 ديسمبر، تنفيذًا لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وتأكد بيراميدز بذلك من استمرار لاعبه فيستون ماييلي في صفوفه، حتى المباراة المرتقبة في كأس إنتركونتيننتال، قبل أن يغادر للالتحاق بمنتخب الكونغو استعدادًا للمشاركة في كأس أمم أفريقيا.

وسبق وأن تلقى بيراميدز استدعاءً رسميًا لفيستون ماييلي، من جانب المنتخب الكونغولي لبدء التحضيرات لبطولة كأس أمم أفريقيا بالمغرب بداية من يوم ٨ ديسمبر الجاري.

وأصدر فيفا قرارًا بتأجيل انضمام اللاعبين المحترفين للمنتخبات من أجل المشاركة مع أنديتهم خلال استحقاقاتهم في تلك الفترة التي تسبق كأس أمم أفريقيا.