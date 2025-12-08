أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مكان نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

وتقام بطولة إنتركونتينتتال في نسختها الثانية في قطر.

وكشف فيفا، عن إقامة نهائي كأس إنتر كونتيننتال، على ملعب أحمد بن علي، يوم 17 ديسمبر الجاري.

ويتسع ملعب أحمد بن علي، إلى 45 ألف متفرج، واستضاف العديد من المباريات الهامة، خاصة في بطولة كأس العالم 2022.

وينتظر بيراميدز، الفائز من مباراة فلامنجو البرازيلي، وكروز أزول المكسيكي، لمواجهته في نصف نهائي كأس إنتر كونتيننتال.

وتأهل بيراميدز، إلى نهائي كأس إنتر كونتيننتال، بعد الفوز على أهلي جدة 3-1 في ربع النهائي.

بينما يلعب فلامنجو (بطل كوبا ليبرتادوريس)، وكروز أزول (بطل كونكاكاف)، في مباراة كأس الأمريكتين بربع نهائي كأس إنتر كونتيننتال.

بينما ينتظر باريس سان جيرمان، الفائز في مباراة نصف النهائي، لمواجهته في المباراة النهائية.

ويشارك باريس سان جيرمان في المباراة النهائية مباشرة، باعتباره بطل أوروبا.

وتوج ريال مدريد بلقب كأس إنتر كونتيننتال الموسم الماضي.