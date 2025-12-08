المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس إنتركونتيننتال
كروز أزول

كروز أزول

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

دوري أبطال أوروبا
بنفيكا

بنفيكا

- -
22:00
نابولي

نابولي

كأس رابطة الأندية
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
الجونة

الجونة

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
22:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

بمشاركة بيراميدز.. فيفا يعلن ملعب نهائي كأس إنتر كونتيننتال 2025

وسام محمد

كتب - وسام محمد

07:49 م 08/12/2025
بيراميدز

بيراميدز

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، مكان نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

وتقام بطولة إنتركونتينتتال في نسختها الثانية في قطر.

وكشف فيفا، عن إقامة نهائي كأس إنتر كونتيننتال، على ملعب أحمد بن علي، يوم 17 ديسمبر الجاري.

ويتسع ملعب أحمد بن علي، إلى 45 ألف متفرج، واستضاف العديد من المباريات الهامة، خاصة في بطولة كأس العالم 2022.

وينتظر بيراميدز، الفائز من مباراة فلامنجو البرازيلي، وكروز أزول المكسيكي، لمواجهته في نصف نهائي كأس إنتر كونتيننتال.

وتأهل بيراميدز، إلى نهائي كأس إنتر كونتيننتال، بعد الفوز على أهلي جدة 3-1 في ربع النهائي.

بينما يلعب فلامنجو (بطل كوبا ليبرتادوريس)، وكروز أزول (بطل كونكاكاف)، في مباراة كأس الأمريكتين بربع نهائي كأس إنتر كونتيننتال.

بينما ينتظر باريس سان جيرمان، الفائز في مباراة نصف النهائي، لمواجهته في المباراة النهائية.

ويشارك باريس سان جيرمان في المباراة النهائية مباشرة، باعتباره بطل أوروبا.

وتوج ريال مدريد بلقب كأس إنتر كونتيننتال الموسم الماضي.

باريس سان جيرمان فيفا فلامنجو بيراميدز كأس إنتر كونتيننتال

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

