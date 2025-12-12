المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
طاقم قطري.. حكام مباراة بيراميدز وفلامنجو في كأس إنتركونتيننتال

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:12 ص 12/12/2025 تعديل في 11:51 ص
بيراميدز

تتويج بيراميدز بكأس القارات الثلاثة

كشفت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، عن إسناد مباراة بيراميدز ضد نظيره فريق فلامنجو البرازيلي، ضمن منافسات بطولة كأس إنتركونتيننتال 2025.

مباراة بيراميدز ضد فلامنجو البرازيلي، من المقرر أن تقام في السابعة مساء غد السبت، على ملعب أحمد بن علي، في قطر.

ويلعب بيراميدز ضد فلامنجو البرازيلي في مباراة للمنافسة على لقب كأس التحدي، بالإضافة للتأهل إلى نهائي كأس إنتركونتيننتال 2025، وملاقاة باريس سان جيرمان بطل أوروبا.

حكام مباراة بيراميدز وفلامنجو

ويدير مباراة بيراميدز ضد فلامنجو، طاقم يضم ثلاثي قطري، وهم: عبد الرحمن الجاسم حكم ساحة، طالب المري مساعد أول وسعود المقلة مساعد ثاني.

ويتواجد على تقنية الفيديو في مباراة بيراميدز وفلامنجو، القطري خميس المرى حكم فيديو، والتايلندي سيفاكورن بو أودوم حكم فيديو مساعد.

بينما يتواجدا الكوستاريكي خوان كالديرون ومواطنه خوان كارلوس مورا حكمًا احتياطيًا، خلال مباراة بيراميدز وفلامنجو الحاسمة في تحديد هوية الطرف الثاني لنهائي كأس إنتركونتيننتال 2025.

وكان الاجتماع الفني للمباراة أسفر عن ارتداء بيراميدز، قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى البرتقالي الكامل، كما يرتدي فلامنجو قميصه الأساسي الأحمر في الأسود، حين أن حارس المرمى سيظهر اللون الأصفر الكامل.

مباراة بيراميدز القادمة
فلامنجو بيراميدز كأس إنتركونتيننتال مباراة بيراميدز وفلامنجو

