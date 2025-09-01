المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصدر ليلا كورة: ثنائي ليفربول وأرسنال خارج قائمة منتخب مصر في كأس العالم للشباب

يلا كورة

كتب - يلا كورة

06:52 م 01/09/2025
أسامة نبيه

الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 20 عامًا

استقر المدير الفني أسامة نبيه، مدرب منتخب مصر تحت 20 عامًا، على استبعاد كاميرون إسماعيل وكريم أحمد، الثنائي المحترف في أرسنال وليفربول على الترتيب، من قائمة كأس العالم.

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم تحت 20 عامًا في الفترة بين 27 سبتمبر و20 أكتوبر.

استبعاد ثنائي ليفربول وأرسنال من قائمة منتخب مصر

ذكر مصدر خاص ليلا كورة، اليوم الإثنين، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 20 عامًا بقيادة المدرب أسامة نبيه استبعد كلًا من كاميرون إسماعيل وكريم أحمد من حساباته في كأس العالم.

وشدد على أن خروج كاميرون وكريم من حسابات نبيه في كأس العالم تحت 20 عامًا جاء لأسباب فنية فقط.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات كأس العالم ضمن المجموعة الأولى التي تضم تشيلي واليابان ونيوزيلندا.

ويلعب كاميرون إسماعيل -مواليد 2006- بين صفوف أرسنال، كما تدرج في فئاته السنية قبل الوصول هذا الموسم إلى فريق تحت 21 عامًا.

كاميرون الذي يشغل مركز الظهير الأيسر لعب الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي 2 أو ما يعرف بـ"الرديف"، كما لعب مع فريق أرسنال تحت 18 عامًا.

ويحترف المهاجم كريم أحمد -مواليد 2007- بين صفوف ليفربول، إذ بدأ في أكاديمية النادي قبل الالتحاق بفريق تحت 21 عامًا هذا الموسم.

وكان كريم أحمد سجل 12 هدفًا لفريق ليفربول تحت 18 عامًا خلال 43 مباراة رسمية.

منتخب مصر كأس العالم أسامة نبيه

