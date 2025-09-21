فاز منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا، على فريق سان لويس التشيلي (5 - 0) في المباراة التي جمعتهما خلال معسكر الإعداد المغلق في مدينة كوينتيرو المتواجدة على سواحل المحيط الهادئ غرب تشيلي.

ويستعد منتخب الشباب لخوض منافسات بطولة كأس العالم في الفترة من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل.

وخاض منتخب الشباب كل شوط بتشكيل مختلف؛ من أجل تجهيز اللاعبين بشكل جيد، قبل المباراة الأولى.

بروفة أخيرة قبل كأس العالم

ويخوض منتخب الشباب البروفة النهائية للمونديال أمام منتخب نيو كاليدونيا الاثنين الموافق 22 سبتمبر الجاري .

ويتواجد منتخب الشباب في المجموعة الأولى بكأس العالم للشباب، بجانب كل من، تشيلي، واليابان ونيوزيلندا.

مباريات منتخب الشباب في كأس العالم

ويلعب منتخب الشباب أمام اليابان يوم 27 سبتمبر الجاري، في الجولة الأولى، ويواجه منتخب نيوزيلندا يوم 30 من الشهر ذاته، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة تشيلي يوم 4 أكتوبر المقبل.