المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
المصري

المصري

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كأس خادم الحرمين الشريفين
العدالة

العدالة

- -
21:30
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

منتخب الشباب يفوز في مباراته الأولى الودية استعدادًا لكأس العالم

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:49 ص 21/09/2025
منتخب الشباب

منتخب الشباب

فاز منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا، على فريق سان لويس التشيلي (5 - 0) في المباراة التي جمعتهما خلال معسكر الإعداد المغلق في مدينة كوينتيرو المتواجدة على سواحل المحيط الهادئ غرب تشيلي.

ويستعد منتخب الشباب لخوض منافسات بطولة كأس العالم في الفترة من 27 سبتمبر الجاري إلى 19 أكتوبر المقبل.

وخاض منتخب الشباب كل شوط بتشكيل مختلف؛ من أجل تجهيز اللاعبين بشكل جيد، قبل المباراة الأولى.

بروفة أخيرة قبل كأس العالم

ويخوض منتخب الشباب البروفة النهائية للمونديال أمام منتخب نيو كاليدونيا الاثنين الموافق 22 سبتمبر الجاري .

ويتواجد منتخب الشباب في المجموعة الأولى بكأس العالم للشباب، بجانب كل من، تشيلي، واليابان ونيوزيلندا.

مباريات منتخب الشباب في كأس العالم

ويلعب منتخب الشباب أمام اليابان يوم 27 سبتمبر الجاري، في الجولة الأولى، ويواجه منتخب نيوزيلندا يوم 30 من الشهر ذاته، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة تشيلي يوم 4 أكتوبر المقبل.

منتخب الشباب كأس العالم اليابان تشيلي نيوزيلندا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    0
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg