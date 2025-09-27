يستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العالم للشباب 2025، المقامة في تشيلي، بمواجهة قوية أمام نظيره الياباني، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى.

وتُقام البطولة خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر، بمشاركة منتخبات من مختلف القارات.

موعد المباراة والمكان

المباراة: مصر × اليابان

الملعب: تشيلي الوطني – سانتياجو

التاريخ: الجمعة 27 سبتمبر 2025

الوقت: 11 مساءً بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة وكيفية المشاهدة مجانًا

أعلنت شبكة "beIN Sports" القطرية، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إذاعة المباراة مجانًا عبر إحدى قنواتها المفتوحة، بتعليق أحمد عبده.

تردد القناة الناقلة على نايل سات

القناة: beIN Sports (مفتوحة)

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 – DVB-S2 8PSK