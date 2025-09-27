المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أسامة نبيه: ظهرنا بمستوى مميز أمام اليابان.. ونثق في تأهلنا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:59 ص 28/09/2025
أسامة نبيه مدرب منتخب مصر تحت 20 عامًا

أسامة نبيه

يرى أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، أنه فريقه قدم مباراة جيدة أمام اليابان، على الرغم من خسارة في كأس العالم.

وخسر منتخب مصر بهدفين دون رد أمام اليابان، في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم للشباب.. طالع التفاصيل من هنا

وقال أسامة نبيه في تصريحات صحفية: "اللاعبون قدموا أقصى ما لديهم، في أول 5 دقائق من المباراة، لم يكن لدينا استحواذ على الكرة، لكن بعد ذلك سيطرنا على اللعب".

ظهرنا بنظام أمام اليابان

وأضاف: "المنتخب ظهر بنظام وطريقة لعب حتى آخر دقيقة، بغض النظر عن نتيجة المباراة".

وتابع: "المباراتان القادمتان، سنظهر بشكل أفضل، تركيز اللاعبين كان جيد في المباراة، ومن وجهة نظري  أرى أن اللاعبين فعلوا ما لديهم، وقدموا مباراة مميزة ونفذوا التعليمات".

وشدد: "إذا شاهدنا المباراة مرة أخرى بهدوء، سنخرج بإيجابيات كثير بغض النظر عن النتيجة".

وأتم: "البطولة لا تزال في البداية، والبدايات دائمًا ليس كل شئ، وسنحسم تأهلنا في المباراتين القادمتين".

ويلعب منتخب مصر أمام نيوزيلندا، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات.. طالع التفاصيل من هنا

مباراة مصر - شباب القادمة
منتخب الشباب اليابان كأس العالم للشباب أسامة نبيه

