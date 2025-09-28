تغيب تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، عن مباريات كأس العالم للشباب 2025 المقامة حاليًا في تشيلي، بمشاركة المنتخب المصري بقيادة المدير الفني أسامة نبيه.

تعرض منتخب مصر في المباراة الأولى بالبطولة إلى الخسارة بنتيجة 2-0 أمام المنتخب الياباني، وشهد اللقاء احتساب ركلة جزاء جاء منها الهدف الأول.

وفي غياب تقنية حكم الفيديو المساعد، يتواجد بالبطولة نظام FVS وهو ما يعني "مساعد الفيديو في كرة القدم".

بدأ الحديث عن تجارب مساعد الفيديو منذ أكثر من عام بعد أن أعلن فيفا عن الأمر في مايو 2024.

وقال الفيفا في بيانه بشأن التقنية الجديدة: "إن تجربة مساعد الفيديو تتماشى مع التزام الاتحاد الدولي لكرة القدم باستكشاف التقنيات الحالية والناشئة للتأثير بشكل إيجابي على اللعبة، وخاصة لمساعدة الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة، مع ضمان أن يكون استخدامها المحتمل فعالاً من حيث التكلفة ومفيدًا وعمليًا في جميع أنحاء مجتمع كرة القدم العالمي."

وتابع: يأتي ذلك في أعقاب الاهتمام الذي أبدته اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم والقرار المتخذ في الاجتماع العام السنوي لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في مارس 2023 بالموافقة على اختبار نهج جديد لاستخدام تقنية مساعد الفيديو لدعم الحكام أثناء المباريات."

كيف يعمل نظام مساعد الفيديو؟

1- يتم استخدام نظام مساعد الفيديو فقط في حالة حدوث خطأ واضح وجلي أو حادثة خطيرة تم تجاهلها فيما يتعلق بالسيناريوهات التالية:

أ. هدف/ليس هدف

ب. ركلة جزاء/ليست ركلة جزاء

ج. بطاقات حمراء مباشرة (وليس إنذارات ثانية)

د. خطأ في الهوية (عندما يحذر الحكم أو يطرد اللاعب الخطأ من الفريق المخالف)

2- يمكن استخدام نظام مساعد الفيديو فقط بعد أن يتخذ الحكم قرارًا (مع اعتبار التلويح باللعب قرارًا) وقد قدم الفريق طلبًا لاحقًا للمراجعة.

3- يمكن فقط للمدير الفني (أو في حالة غيابه، المسؤول الرئيسي للفريق الموجود في المنطقة الفنية) تقديم طلب مراجعة، والذي يجب تقديمه فورًا بعد الواقعة، عن طريق تحريك إصبعه في الهواء وإعطاء بطاقة طلب مراجعة للحكم الرابع، ومع ذلك، يحق لكل لاعب أن يطلب من مدربه الرئيسي تقديم طلب مراجعة.

4- سيقوم الحكم الرابع بإبلاغ الحكم بطلب المراجعة، وإذا توقفت اللعبة (ولم تستأنف) منذ الحادث، فسيذهب الحكم إلى منطقة المراجعة لمراجعة لقطات الإعادة، إذا استمرت اللعبة منذ الحادث، فسيوقف الحكم اللعب عندما تكون الكرة في منطقة محايدة ويذهب إلى منطقة مراجعة لمراجعة لقطات الإعادة.

5- أثناء المراجعة، سيتم مساعدة الحكم من قبل مسؤول المراجعة، والذي سيعرض لقطات الإعادة على الشاشة (على سبيل المثال زوايا كاميرا مختلفة، شاشة مقسمة، سرعات إعادة مختلفة، إلخ).

6- لن يتم تغيير القرار الأصلي الذي اتخذه الحكم إلا إذا أظهرت لقطات إعادة الفيديو دليلاً واضحًا على أن القرار كان خطأً واضحًا وجليًا أو أن هناك حادثًا خطيرًا لم يتم تسجيله. نظرًا لأن نظام مساعد الفيديو يتضمن عددًا صغيرًا من الكاميرات، فإن لقطات الإعادة غالبًا ما تكون غير حاسمة وبالتالي لا يجوز تغيير القرار الأصلي.

7- يجب تقديم طلب المراجعة على الفور من أجل:

• الامتثال لمتطلبات قوانين اللعبة التي تنص على أنه لا يمكن تغيير القرار بمجرد استئناف اللعب بعد التوقف؛

• منع التأخير غير الضروري في المباراة أثناء قيام مدرب الفريق (أو في حالة غيابه، المسؤول الأول للفريق الموجود في المنطقة الفنية) بدراسة ما إذا كان ينبغي تقديم طلب مراجعة.

8- بعد تسجيل هدف، يقوم الحكم الرابع بفحص اللقطات على الشاشة وإبلاغ الحكم إذا ارتكب الفريق المهاجم مخالفة واضحة وجلية. ما لم يكن القرار واقعيًا، يقوم الحكم بعد ذلك بمراجعة الحادث واتخاذ القرار النهائي.

كم عدد طلبات المراجعة التي سيتم قبولها لكل فريق؟

خلال مرحلة التجربة، من المتوقع أن يتمكن كل فريق من تقديم طلبين لكل مباراة، إذا أدت مراجعة الحكم إلى تغيير القرار الأصلي، يحتفظ الفريق بطلب المراجعة هذا (لا يخسره).

هل يحل نظام مساعد الفيديو محل نظام VAR؟

لا. يختلف نظام مساعد الفيديو بشكل أساسي عن نظام VAR لأنه، نظرًا لعدم وجود حكام فيديو للمباريات وبالتالي لا يتم فحص جميع القرارات/الحوادث المؤهلة تلقائيًا، فإن قرار طلب المراجعة هو مسؤولية مدرب الفريق الرئيسي (أو في حالة غيابه، مسؤول الفريق الأول الموجود في المنطقة الفنية).

ويقول فيفا في بيان التوضيحي: "ليس لدى فيفا أي نية على الإطلاق لاستبدال نظام VAR. على العكس من ذلك، يلتزم فيفا بدعم تنفيذ نظام VAR، كلما أمكن ذلك، لقد أثبت هذا النظام نجاحه الكبير، حيث استفادت حتى الآن أكثر من 200 مسابقة فردية - تشمل 65 اتحادًا عضوًا عبر خمسة اتحادات قارية - من تنفيذ حلول VAR التي تساعد حكام المباريات".

ماذا يحدث إذا تعطلت التكنولوجيا؟

إذا تعطلت التكنولوجيا، فيجب لعب المباراة أو مواصلتها بدون نظام مساعد الفيديو، ويجب إبلاغ المدرب الرئيسي وقائد كل فريق على الفور.

كم عدد كاميرات التلفزيون التي يمكن استخدامها؟

من حيث المبدأ، يمكن استخدام نظام مساعد الفيديو في المسابقات التي تغطيها إعدادات الكاميرات التي تتراوح بين كاميرا واحدة وأربع كاميرات، سواء كانت تعمل بواسطة الإنسان أو آلية.

كانت التجربة التي قام بها اللاتحاد الدولي من خلال مسابقة تسمى بطولة النجوم الزرقاء/كأس الشباب 2024 تتضمن إعدادين مختلفين للكاميرات:

الملعب 1: ثلاث كاميرات، كلها تدار بواسطة العامل البشري (الكاميرا 1، 16L، 16R)



الملعب 2: سبع كاميرات، جميعها آلية (الكاميرا 1، 16L، 16R، HBR، HBR R، HBL وHBL R).

