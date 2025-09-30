وجه أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رسالة للاعبي منتخب مصر للشباب قبل مواجهة نيوزيلندا في مونديال الشباب المقام في تشيلي.

ويلعب منتخب مصر تحت 20 عاما مع نيوزيلندا مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بكأس العالم للشباب، رفقة كل من منتخب تشيلي صاحب الأرض، اليابان ونيوزيلندا.

وأشار الحساب الرسمي لاتحاد الكرة إلى أن أشرف صبحي تواصل مع لاعبي منتخب الشباب قبل ساعات من مباراتهم المهمة أمام نيوزيلندا.

وحث وزير الرياضة اللاعبين على ضرورة القتال في الملعب وتقديم أداءً يليق باسم ومكانة مصر الكروية التي سبق لها إحراز برونزية العالم للشباب، مؤكدا لهم أنهم سيكونون الجيل الأوليمبي لمصر في أولمبياد لوس انجلوس 2028 وعليهم العمل جيدا لتشريف الكرة المصرية.

وأضاف وزير الرياضة: "كل الأجواء الإيجابية تحيط بكم في ظل دعم الدولة متمثل في وزارة الشباب والرياضة ومجلس إدارة اتحاد الكرة".

وأنهى وزير الرياضة: "لا يوجد أي معوقات لتحقيق حلم الجماهير بالتواجد القوي في المعترك العالمي".

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا في كأس العالم للشباب، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، على أرضية ملعب خوليو بارادانوس الوطني

وسيتم إذاعة مباراة منتخب مصر تحت 20 عامًا، ضد المنتخب النيوزيلندي، عبر شاشة قناة "بي إن سبورت المفتوحة"، الناقل الحصري لمباريات كأس العالم للشباب.