المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

- -
23:00
نيوزيلندا - شباب

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
برشلونة

برشلونة

23 17
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري أبطال أوروبا
جالاتا سراي

جالاتا سراي

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
نادي كايرات

نادي كايرات

0 3
19:45
ريال مدريد

ريال مدريد

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الشارقة

الشارقة

26 29
15:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أوروبا
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:00
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا
نادي بافوس

نادي بافوس

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

0 0
21:15
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

وزير الرياضة للاعبي منتخب الشباب: عليكم القتال أمام نيوزيلندا لإسعاد جماهير مصر

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:17 م 30/09/2025
منتخب مصر للشباب

منتخب مصر للشباب

وجه أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رسالة للاعبي منتخب مصر للشباب قبل مواجهة نيوزيلندا في مونديال الشباب المقام في تشيلي.

ويلعب منتخب مصر تحت 20 عاما مع نيوزيلندا مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى بكأس العالم للشباب، رفقة كل من منتخب تشيلي صاحب الأرض، اليابان ونيوزيلندا.

وأشار الحساب الرسمي لاتحاد الكرة إلى أن أشرف صبحي تواصل مع لاعبي منتخب الشباب قبل ساعات من مباراتهم المهمة أمام نيوزيلندا.

وحث وزير الرياضة اللاعبين على ضرورة القتال في الملعب وتقديم أداءً يليق باسم ومكانة مصر الكروية التي سبق لها إحراز برونزية العالم للشباب، مؤكدا لهم أنهم سيكونون الجيل الأوليمبي لمصر في أولمبياد لوس انجلوس 2028 وعليهم العمل جيدا لتشريف الكرة المصرية.

وأضاف وزير الرياضة: "كل الأجواء الإيجابية تحيط بكم في ظل دعم الدولة متمثل في وزارة الشباب والرياضة ومجلس إدارة اتحاد الكرة".

وأنهى وزير الرياضة: "لا يوجد أي معوقات لتحقيق حلم الجماهير بالتواجد القوي في المعترك العالمي".

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة منتخب مصر ونيوزيلندا في كأس العالم للشباب، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، على أرضية ملعب خوليو بارادانوس الوطني

وسيتم إذاعة مباراة منتخب مصر تحت 20 عامًا، ضد المنتخب النيوزيلندي، عبر شاشة قناة "بي إن سبورت المفتوحة"، الناقل الحصري لمباريات كأس العالم للشباب.

مباراة نيوزيلندا - شباب القادمة
منتخب مصر منتخب الشباب تشيلي أشرف صبحي منتخب نيوزيلندا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 0
  • عدد المباريات
    12
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وبرشلونة في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
نادي كايرات

نادي كايرات

0 3
ريال مدريد

ريال مدريد

74

جاء هدف ريال مدريد الثالث بعد توغل من رودريجو على حدود منطقة الجزاء ويراوغ الدفاع ويمرر الكرة ولمسة بالكعب من جولر وتصل الكرة لمبابي ويسددها قوية وتهز الشباك

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg