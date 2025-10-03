المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
احتاجت 7 دقائق فقط.. أمريكا تهزم فرنسا وتخطف الصدارة في مونديال الشباب

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

01:25 ص 03/10/2025
أمريكا

منتخب أمريكا تحت 20 عامًا

نجح منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في الانتصار على نظيره منتخب فرنسا (3-0)، صباح اليوم الجمعة، في مباراة ضمن منافسات بطولة كأس العالم للشباب.

منتخب أمريكا تحت 20 عامًا تمكن من التفوق على فرنسا، وإحراز 3 أهداف خلال 7 دقائق فقط، وتحديدًا بعد الدقيقة 85 من عمر اللقاء، ليخطف الصدارة.

سقوط فرنسا

وسجل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، الهدف الأول عن طريق زافييه جوزو بالدقيقة 85، ثم بروكلين رينز (88) وأخيرًا ماركوس زامبرانو (90+2).

ورفعت أمريكا رصيده إلى 6 نقاط، لتحتل صدارة المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد فرنسا عند 3 نقاط فقط، بعد جولتين من دور المجموعات.

وفي مباراة أخرى لصالح المجموعة السادسة، انتهت مباراة كولومبيا والنرويج بالتعادل السلبي دون أهداف.

حيث رصيد كليهما مجموع النقاط إلى 4، ليستمرا في المركزين الأول والثاني لحساب ترتيب المجموعة السادسة.

كأس العالم للشباب منتخب فرنسا الولايات المتحدة الأمريكية كأس العالم تحت 20 عاما

