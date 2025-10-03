منتخب أمريكا تحت 20 عامًا

نجح منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في الانتصار على نظيره منتخب فرنسا (3-0)، صباح اليوم الجمعة، في مباراة ضمن منافسات بطولة كأس العالم للشباب.

منتخب أمريكا تحت 20 عامًا تمكن من التفوق على فرنسا، وإحراز 3 أهداف خلال 7 دقائق فقط، وتحديدًا بعد الدقيقة 85 من عمر اللقاء، ليخطف الصدارة.

سقوط فرنسا

وسجل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، الهدف الأول عن طريق زافييه جوزو بالدقيقة 85، ثم بروكلين رينز (88) وأخيرًا ماركوس زامبرانو (90+2).

ورفعت أمريكا رصيده إلى 6 نقاط، لتحتل صدارة المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد فرنسا عند 3 نقاط فقط، بعد جولتين من دور المجموعات.

وفي مباراة أخرى لصالح المجموعة السادسة، انتهت مباراة كولومبيا والنرويج بالتعادل السلبي دون أهداف.

حيث رصيد كليهما مجموع النقاط إلى 4، ليستمرا في المركزين الأول والثاني لحساب ترتيب المجموعة السادسة.