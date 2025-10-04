المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
فرصة وحيدة وتأهل ووداع.. موقف المنتخبات العربية في كأس العالم للشباب

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:27 م 03/10/2025
منتخب الشباب

منتخب الشباب

انتهت الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للشباب 2025 تحت 20 عامًا، والتي يشارك فيها منتخب مصر.

وتقام بطولة كأس العالم للشباب في تشيلي، خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 20 أكتوبر الجاري.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس العالم تحت عامًا، ضمن المجموعة الأولى، التي تضم تشيلي، ونيوزيلندا، واليابان.

كما أن هناك 3 منتخبات عربية، تشارك في بطولة كأس العالم، وهم، مصر والمغرب، والسعودية.

ويلعب منتخب المغرب، في المجموعة الثالثة بجانب كل من، البرازيل، وإسبانيا، والمكسيك.

فيما يتواجد منتخب السعودية، في المجموعة الأخيرة التي تضم كولومبيا والنرويج، ونيجيريا.

ومع الوصول إلى الجولة الأخير من دور المجموعات، سنرصد لكم موقف المنتخبات العربية في كأس العالم، وفرصهم في التأهل إلى دور الـ16.

منتخب مصر

يلعب منتخب أمام تشيلي، صباح غدًا السبت في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وتعقد موقف منتخب مصر في التأهل، بعد الهزيمة في أول مباراتين أمام اليابان ونيوزيلندا.

لدى المنتخب المصري فرصة من أجل احتلال المركز الثاني، لكن بشرط، وهو الفوز على منتخب تشيلي بهدفين دون رد، بجانب خسارة المنتخب النيوزيلندي بأي نتيجة من منافسه الياباني.. طالع التفاصيل من هنا

المغرب

يلعب منتخب المغرب أمام المكسيك في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وتأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 بعد الفوز في أول مباراتين على حساب إسبانيا والبرازيل.

السعودية

ودع منتخب السعودية منافسات كأس العالم بشكل رسمي، وذلك بعد الخسارة أمام نيجريا في الجولة الثانية.

مباراة مصر - شباب القادمة
منتخب مصر منتخب الشباب المنتخبات العربية كأس العالم المغرب السعودية تشيلي

