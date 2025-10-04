يخوض منتخب مصر، بقيادة المدرب أسامة نبيه، مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، عندما يلتقي نظيره "المستضيف" منتخب تشيلي، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بكأس العالم للشباب.

وكان المنتخب المصري قد استهل مشواره في البطولة بالخسارة أمام منتخب اليابان بنتيجة 2-0، ثم تلقى خسارة أخرى أمام منتخب نيوزيلندا بنتيجة 2-1، لكن لا تزال هناك فرصة لفريق الشباب في التأهل، بشرط تحقيق الفوز في هذه المواجهة.

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وتشيلي في كأس العالم للشباب

من المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة، بصوت المعلق محمد فوزي، حيث تُقام المباراة في الساعة الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة.

تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: DVB-S2 8PSK 2/3