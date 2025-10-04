المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إعلان

قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر وتشيلي في كأس العالم للشباب

محمد همام

كتب - محمد همام

10:44 م 03/10/2025
منتخب مصر للشباب

منتخب مصر للشباب - صورة أرشيفية

يخوض منتخب مصر، بقيادة المدرب أسامة نبيه، مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، عندما يلتقي نظيره "المستضيف" منتخب تشيلي، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بكأس العالم للشباب.

وكان المنتخب المصري قد استهل مشواره في البطولة بالخسارة أمام منتخب اليابان بنتيجة 2-0، ثم تلقى خسارة أخرى أمام منتخب نيوزيلندا بنتيجة 2-1، لكن لا تزال هناك فرصة لفريق الشباب في التأهل، بشرط تحقيق الفوز في هذه المواجهة.

لمعرفة ترتيب المجموعة الأولى.. اضغط هنا

لمعرفة فرص صعود منتخب مصر للشباب.. اضغط هنا

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وتشيلي في كأس العالم للشباب

من المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة، بصوت المعلق محمد فوزي، حيث تُقام المباراة في الساعة الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة.

تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: DVB-S2 8PSK 2/3

